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Posted 11 декабря, 03:16

Published 11 декабря, 03:16

Modified 11 декабря, 03:18

Updated 11 декабря, 03:18

Врачей больницы в Екатеринбурге обвинили в смерти пациентки

Врачей больницы в Екатеринбурге обвинили в смерти пациентки

11 декабря 2024, 03:16
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге врачей больницы №6 обвинили в смерти 54-летней пациентки, которая умерла в августе 2024 года.

По словам очевидца, женщина лежала в клинике неделю. 20 августа ее не стало из-за хронической язвы. Предположительно, она скончалась из-за некачественного лечения, пишет Ура.ру.

В Следкоме начали расследование дела. Сотрудники выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, женщина в Екатеринбурге обвинила врачей медучреждения №7 в смерти ее бабушки в сентябре 2024 года из-за халатного отношения.

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