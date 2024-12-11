Врачей больницы в Екатеринбурге обвинили в смерти пациентки

Posted 11 декабря, 03:16
Published 11 декабря, 03:16
Modified 11 декабря, 03:18
Updated 11 декабря, 03:18
По словам очевидца, женщина лежала в клинике неделю. 20 августа ее не стало из-за хронической язвы. Предположительно, она скончалась из-за некачественного лечения, пишет Ура.ру.
В Следкоме начали расследование дела. Сотрудники выясняют обстоятельства произошедшего.
Напомним, женщина в Екатеринбурге обвинила врачей медучреждения №7 в смерти ее бабушки в сентябре 2024 года из-за халатного отношения.