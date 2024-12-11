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Posted 11 декабря, 07:07

Published 11 декабря, 07:07

Modified 14 декабря, 21:03

Updated 14 декабря, 21:03

Врачи Кузбасса избавили новорожденного от страшной аномалии

11 декабря 2024, 07:07
Врачи Кузбасской областной детской клинической больницы имени Ю. А. Атаманова избавили ребенка от врожденной аномалии ЖКТ. Об этом пишет министр регионального здравоохранения Дмитрий Беглов в своих социальных сетях.

Он уточнил, что проблему выявили на УЗИ во время беременности матери, а после рождения малыша диагноз подтвердился — Дивертикул Меккеля.

«Этот порок развития долгое время может не иметь симптомов, но со временем приводит к внутреннему кровотечению и другим серьезным осложнениям.Чтобы помочь малышу, врачи удалили образование и сегмент тонкой и толстой кишки, а затем соединили их», — говорится в сообщении.

Сейчас состояние ребенка стабилизировалось, передает sibdepo.ru.
Он стал усваивать необходимый объем питания и выписан на амбулаторный этап.


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