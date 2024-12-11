Врачи Кузбасса избавили новорожденного от страшной аномалии

Он уточнил, что проблему выявили на УЗИ во время беременности матери, а после рождения малыша диагноз подтвердился — Дивертикул Меккеля.



«Этот порок развития долгое время может не иметь симптомов, но со временем приводит к внутреннему кровотечению и другим серьезным осложнениям.Чтобы помочь малышу, врачи удалили образование и сегмент тонкой и толстой кишки, а затем соединили их», — говорится в сообщении.



Сейчас состояние ребенка стабилизировалось, передает sibdepo.ru.

Он стал усваивать необходимый объем питания и выписан на амбулаторный этап.





