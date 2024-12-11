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Posted 11 декабря, 09:15

Published 11 декабря, 09:15

Modified 11 декабря, 09:17

Updated 11 декабря, 09:17

Жителей Свердловской области предупредили об ураганном ветре

Жителей Свердловской области предупредили об ураганном ветре

11 декабря 2024, 09:15
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области прогнозируется ветер, порывы которого могут достичь 22 метров в секунду. Ветреная погода ожидается 12 декабря 2024 года.

Из-за грядущей непогоды жителям населенных пунктов уральского региона рекомендуют не стоять под рекламными баннерами и конструкциями, которые могут рухнуть вниз, а также не стоять под деревьями, рассказали в пресс-службе местного МЧС.

Кроме того, около деревьев и плохо установленных объектов не стоит оставлять транспортные средства. В зданиях необходимо запирать окна, двери, люки на чердаке и вентиляцию.

Напомним, 12 декабря 2024 года в Свердловской области ожидается снег. В дневное время температура будет не ниже -9 градусов.

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