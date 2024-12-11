Жителей Свердловской области предупредили об ураганном ветре

Posted 11 декабря, 09:15
Published 11 декабря, 09:15
Modified 11 декабря, 09:17
Updated 11 декабря, 09:17
Из-за грядущей непогоды жителям населенных пунктов уральского региона рекомендуют не стоять под рекламными баннерами и конструкциями, которые могут рухнуть вниз, а также не стоять под деревьями, рассказали в пресс-службе местного МЧС.
Кроме того, около деревьев и плохо установленных объектов не стоит оставлять транспортные средства. В зданиях необходимо запирать окна, двери, люки на чердаке и вентиляцию.
Напомним, 12 декабря 2024 года в Свердловской области ожидается снег. В дневное время температура будет не ниже -9 градусов.