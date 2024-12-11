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Posted 11 декабря, 10:29

Published 11 декабря, 10:29

Modified 11 декабря, 10:43

Updated 11 декабря, 10:43

Жители Арамили Свердловской области просят новую школу

Жители Арамили Свердловской области просят новую школу

11 декабря 2024, 10:29
Фото: Изображение Midjourney.
Жители Арамили Свердловской области попросили у губернатора Евгения Куйвашева построить им новую школу.

На прямой линии с губернатором Свердловской области жители Арамили Сысертского района подняли вопрос о нехватке школьных учреждений.

Евгений Куйвашев ответил, что знает о проблеме. Губернатор

Большое внимание в регионе уделяется строительству новых школ. 16 отремонтировано, выстроено 8 новых учреждений за последний год, — заявил Куйвашев 11 декабря 2024 года.

Потребность в школе в Арамили есть. Губернатор попросил коллег из правительства не забывать о необходимости строительства учебного учреждения. Глава региона отметил, что район быстрорастущий, но нужно смотреть на загруженность детских образовательных учреждений.

Будем планировать при реализации бюджета, — заверил Куйвашев.

Также был поднят вопрос о школе в поселке Ис в Нижнетуринском округе. Здесь учебное учреждение тоже нужно. Земельный участок уже определен.

Надеюсь, что в третьем квартале 2026 года здание будет готово, — заявил губернатор.

Ранее стало известно, что за последние 5 лет в Свердловской области из ветхого жилья расселили 26 тысяч человек из 15 муниципалитетов.

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#Александра Никитская#Дети#Прямая линия#Образование#Евгений Куйвашев#Школы#Екатеринбург
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