Жители Арамили Свердловской области просят новую школу

Posted 11 декабря, 10:29
Published 11 декабря, 10:29
Modified 11 декабря, 10:43
Updated 11 декабря, 10:43
На прямой линии с губернатором Свердловской области жители Арамили Сысертского района подняли вопрос о нехватке школьных учреждений.
Евгений Куйвашев ответил, что знает о проблеме. Губернатор
Большое внимание в регионе уделяется строительству новых школ. 16 отремонтировано, выстроено 8 новых учреждений за последний год, — заявил Куйвашев 11 декабря 2024 года.
Потребность в школе в Арамили есть. Губернатор попросил коллег из правительства не забывать о необходимости строительства учебного учреждения. Глава региона отметил, что район быстрорастущий, но нужно смотреть на загруженность детских образовательных учреждений.
Будем планировать при реализации бюджета, — заверил Куйвашев.
Также был поднят вопрос о школе в поселке Ис в Нижнетуринском округе. Здесь учебное учреждение тоже нужно. Земельный участок уже определен.
Надеюсь, что в третьем квартале 2026 года здание будет готово, — заявил губернатор.
Ранее стало известно, что за последние 5 лет в Свердловской области из ветхого жилья расселили 26 тысяч человек из 15 муниципалитетов.