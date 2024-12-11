Жители Ивделя попросили губернатора убрать большегрузы из города

Posted 11 декабря, 11:30
Published 11 декабря, 11:30
Modified 11 декабря, 11:32
Updated 11 декабря, 11:32
Транспортная проблема остро стоит в самом северном городе Свердловской области — Ивделе. Во время прямой линии с губернатором Евгением Куйвашевым в среду, 11 декабря, жители пожаловались, что по городским улицам день и ночь идут большегрузы.
Срочно необходима объездная дорога, уверены люди. По словам главы региона, когда-то стояла задача просто организовать транзит, чтобы оживить северную часть Свердловской области. И сегодня через Ивдель действительно идет серьезный поток.
Мы активно работаем по привлечению федерального софинансирования на реализацию этого проекта. И наша задача сегодня — подготовить транспортную инфраструктуру, чтобы обеспечить перевозку грузов в том числе до портов Ямала. И, конечно же, мы не можем допустить, чтобы растущий поток следовал по городским улицам, — отметил Евгений Куйвашев.
Коллеги из Минтранса должны учесть озвученную информацию и начать проектирование обхода, также добавил глава региона.
Также в ходе прямой линии губернатор заявил, что к концу года в регионе появятся 13 новых зарядных станций для электромобилей.