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Posted 11 декабря, 11:30

Published 11 декабря, 11:30

Modified 11 декабря, 11:32

Updated 11 декабря, 11:32

Жители Ивделя пожаловались Евгению Куйвашеву на большегрузы в центре города

Жители Ивделя попросили губернатора убрать большегрузы из города

11 декабря 2024, 11:30
Фото: Изображение Midjourney.

Жители Ивделя пожаловались Евгению Куйвашеву на большегрузы в центре города

По центральным улицам Ивделя постоянно ездят грузовики — поток не иссякает ни днем, ни ночью. На проблему внимание губернатора Евгения Куйвашева обратили внимание местные жители.

Транспортная проблема остро стоит в самом северном городе Свердловской области — Ивделе. Во время прямой линии с губернатором Евгением Куйвашевым в среду, 11 декабря, жители пожаловались, что по городским улицам день и ночь идут большегрузы.

Срочно необходима объездная дорога, уверены люди. По словам главы региона, когда-то стояла задача просто организовать транзит, чтобы оживить северную часть Свердловской области. И сегодня через Ивдель действительно идет серьезный поток.

Мы активно работаем по привлечению федерального софинансирования на реализацию этого проекта. И наша задача сегодня — подготовить транспортную инфраструктуру, чтобы обеспечить перевозку грузов в том числе до портов Ямала. И, конечно же, мы не можем допустить, чтобы растущий поток следовал по городским улицам, — отметил Евгений Куйвашев.

Коллеги из Минтранса должны учесть озвученную информацию и начать проектирование обхода, также добавил глава региона.

Также в ходе прямой линии губернатор заявил, что к концу года в регионе появятся 13 новых зарядных станций для электромобилей.

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#Дарья Бобровицкая#Транспорт#Проект#Евгений Куйвашев#Минтранс#Грузовики#Ивдель#Екатеринбург#Транзит#Транспортная инфраструктура#Транспортная проблема#Перевозка грузов
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