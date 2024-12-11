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Posted 11 декабря, 11:30

Published 11 декабря, 11:30

Modified 11 декабря, 11:32

Updated 11 декабря, 11:32

Жители Первоуральска просят новый хоккейный корт с искусственным льдом

Жители Первоуральска просят новый хоккейный корт с искусственным льдом

11 декабря 2024, 11:30
Фото: 1MI.
Жители Первоуральска попросили губернатора Евгения Куйвашева о новом хоккейном корте с искусственным льдом для занятий хоккеем. Старая арена была построена в 50-х годах ХХ века и за это время сильно устарела.

По словам горожан, на объекте не было освещения, из-за чего местным хоккеистам приходилось играть только днем. Также из-за потепления климата тренировочный сезон стал короче, так как лед стал быстрее таять.

Мы действительно с градообразующим предприятием и академией хоккея провели соответствующую работу. Сегодня модернизируется в рамках концессионного соглашения устройство новой системы на так называемое морожение льда, — ответил губернатор области во время пресс-конференции 11 декабря 2024 года.

Глава региона также отметил, что в настоящее время уже проведен косметический ремонт раздевалок.

Молодежка уже здесь проводит тренировки, и мы продолжим реализацию этого проекта, поможем нашим градообразующим предприятиям. Совсем недавно мы были свидетелями открытия обновленной ледовой арены в Первоуральске. Мы полагаем, что общая стоимость проекта будет более трех миллиардов рублей и сроки себе ставим до 2027 года, — рассказал Куйвашев.

Напомним, также во время прямой линии Куйвашев прокомментировал вопрос о строительстве ледовой арены в Заречном.

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