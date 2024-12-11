Жители Первоуральска просят новый хоккейный корт с искусственным льдом

Posted 11 декабря, 11:30
Published 11 декабря, 11:30
Modified 11 декабря, 11:32
Updated 11 декабря, 11:32
По словам горожан, на объекте не было освещения, из-за чего местным хоккеистам приходилось играть только днем. Также из-за потепления климата тренировочный сезон стал короче, так как лед стал быстрее таять.
Мы действительно с градообразующим предприятием и академией хоккея провели соответствующую работу. Сегодня модернизируется в рамках концессионного соглашения устройство новой системы на так называемое морожение льда, — ответил губернатор области во время пресс-конференции 11 декабря 2024 года.
Глава региона также отметил, что в настоящее время уже проведен косметический ремонт раздевалок.
Молодежка уже здесь проводит тренировки, и мы продолжим реализацию этого проекта, поможем нашим градообразующим предприятиям. Совсем недавно мы были свидетелями открытия обновленной ледовой арены в Первоуральске. Мы полагаем, что общая стоимость проекта будет более трех миллиардов рублей и сроки себе ставим до 2027 года, — рассказал Куйвашев.
Напомним, также во время прямой линии Куйвашев прокомментировал вопрос о строительстве ледовой арены в Заречном.