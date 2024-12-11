Жителю Красноуфимска, толкнувшему свою возлюбленную под колеса, отменили приговор

Posted 11 декабря, 12:48
Published 11 декабря, 12:48
Modified 11 декабря, 12:50
Updated 11 декабря, 12:50
Житель Красноуфимска Михаил Дихтярь, осужденный на 12 лет строго режима 1 августа 2024 года, получил отмену приговора.
Уральца судили за то, что тот после конфликта со своей девушкой толкнул ее под колеса проезжающего мимо автомобиля. От полученных травм жертва умерла на месте.
Но суд решил отправить уголовное дело в отношении Дихтяря на новое рассмотрение — этот требровал адвокат. Об этом сообщает Свердловский областной суд.
Трагический инцидент произошел в 2015 году, и с тех пор Михаил Дихтярь получил уже несколько решений суда, которые обжалуются разными сторонами процесса, включая Областной суд региона.
Теперь же пересмотр дела потребовал Апелляционный суд.
Ранее суд Екатеринбурга приговорил к 4,5 годам тюрьмы курьера, который помогал мошенникам.