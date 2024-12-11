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Posted 11 декабря, 12:48

Published 11 декабря, 12:48

Modified 11 декабря, 12:50

Updated 11 декабря, 12:50

Жителю Красноуфимска, толкнувшему свою возлюбленную под колеса, отменили приговор

Жителю Красноуфимска, толкнувшему свою возлюбленную под колеса, отменили приговор

11 декабря 2024, 12:48
Фото: 1MI.
Жителю Красноуфимска Свердловской области, толкнувшему свою возлюбленную под колеса автомобиля, отменили суровый приговор. Суд решил направить дело на новое рассмотрение.

Житель Красноуфимска Михаил Дихтярь, осужденный на 12 лет строго режима 1 августа 2024 года, получил отмену приговора.

Уральца судили за то, что тот после конфликта со своей девушкой толкнул ее под колеса проезжающего мимо автомобиля. От полученных травм жертва умерла на месте.

Но суд решил отправить уголовное дело в отношении Дихтяря на новое рассмотрение — этот требровал адвокат. Об этом сообщает Свердловский областной суд.

Трагический инцидент произошел в 2015 году, и с тех пор Михаил Дихтярь получил уже несколько решений суда, которые обжалуются разными сторонами процесса, включая Областной суд региона.

Теперь же пересмотр дела потребовал Апелляционный суд.

Ранее суд Екатеринбурга приговорил к 4,5 годам тюрьмы курьера, который помогал мошенникам.

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#Александра Никитская#Общество#Свердловская область#Суд#Уголовное дело#Приговор#Преступление#Екатеринбург#Инцидент
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