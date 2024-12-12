27 школьников из Нижнего Тагила получили паспорта в День Конституции РФ

Активисты «Движения первых», наставники «Орлят России», профессиональные танцоры, музыканты, участники школьной дружины, победители различных городских, всероссийских олимпиад и конкурсов, члены Совета старшеклассников, старосты, спортсмены, отличники учебы и просто добрые и отзывчивые ребята удостоились вручения одного из самых главных документов в своей жизни главой города Нижний Тагил Владиславом Пинаевым: