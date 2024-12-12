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Posted 12 декабря, 10:32

Published 12 декабря, 10:32

Modified 12 декабря, 10:34

Updated 12 декабря, 10:34

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев вручил 27 школьникам первые паспорта

27 школьников из Нижнего Тагила получили паспорта в День Конституции РФ

12 декабря 2024, 10:32
Фото: tagilcity.ru.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев вручил 27 школьникам первые паспорта

12 декабря в администрации Нижнего Тагила прошла торжественная церемония вручения паспортов граждан РФ. В рамках мероприятия главный документ получили 27 учеников из разных школ города.

Активисты «Движения первых», наставники «Орлят России», профессиональные танцоры, музыканты, участники школьной дружины, победители различных городских, всероссийских олимпиад и конкурсов, члены Совета старшеклассников, старосты, спортсмены, отличники учебы и просто добрые и отзывчивые ребята удостоились вручения одного из самых главных документов в своей жизни главой города Нижний Тагил Владиславом Пинаевым:

Сегодня, в День Конституции, торжественно вручили первые паспорта ребятам-участникам «Движения первых». В этот знаменательный день все понимают, что для них наступает определенная ответственность. Не раз говорил и повторюсь: нужно всегда гордится тем, что ты гражданин России!
Вручение паспортов гражданина РФ в Нижнем ТагилеВручение паспортов гражданина РФ в Нижнем Тагиле
Вручение паспортов гражданина РФ в Нижнем ТагилеВручение паспортов гражданина РФ в Нижнем Тагиле
Вручение паспортов гражданина РФ в Нижнем ТагилеВручение паспортов гражданина РФ в Нижнем Тагиле
Вручение паспортов гражданина РФ в Нижнем ТагилеВручение паспортов гражданина РФ в Нижнем Тагиле
Вручение паспортов гражданина РФ в Нижнем ТагилеВручение паспортов гражданина РФ в Нижнем Тагиле
Вручение паспортов гражданина РФ в Нижнем ТагилеВручение паспортов гражданина РФ в Нижнем Тагиле
Вручение паспортов гражданина РФ в Нижнем ТагилеВручение паспортов гражданина РФ в Нижнем Тагиле
Вручение паспортов гражданина РФ в Нижнем ТагилеВручение паспортов гражданина РФ в Нижнем Тагиле
Вручение паспортов гражданина РФ в Нижнем ТагилеВручение паспортов гражданина РФ в Нижнем Тагиле
Вручение паспортов гражданина РФ в Нижнем ТагилеВручение паспортов гражданина РФ в Нижнем Тагиле
Вручение паспортов гражданина РФ в Нижнем ТагилеВручение паспортов гражданина РФ в Нижнем Тагиле
Вручение паспортов гражданина РФ в Нижнем ТагилеВручение паспортов гражданина РФ в Нижнем Тагиле
Вручение паспортов гражданина РФ в Нижнем ТагилеВручение паспортов гражданина РФ в Нижнем Тагиле
Вручение паспортов гражданина РФ в Нижнем ТагилеВручение паспортов гражданина РФ в Нижнем Тагиле
Вручение паспортов гражданина РФ в Нижнем ТагилеВручение паспортов гражданина РФ в Нижнем Тагиле
Вручение паспортов гражданина РФ в Нижнем ТагилеВручение паспортов гражданина РФ в Нижнем Тагиле
Вручение паспортов гражданина РФ в Нижнем ТагилеВручение паспортов гражданина РФ в Нижнем Тагиле
Вручение паспортов гражданина РФ в Нижнем ТагилеВручение паспортов гражданина РФ в Нижнем Тагиле
Вручение паспортов гражданина РФ в Нижнем ТагилеВручение паспортов гражданина РФ в Нижнем Тагиле
Вручение паспортов гражданина РФ в Нижнем ТагилеВручение паспортов гражданина РФ в Нижнем Тагиле
Вручение паспортов гражданина РФ в Нижнем Тагиле. Фото: tagilcity.ru

Каждый школьник, уже по традиции, обещал хранить верность своей Родине и быть достойным ее гражданином.

Ребята, вы граждане Российской Федерации. В связи с этим сегодня вам вручили главный в жизни документ — паспорт гражданина Российской Федерации. Теперь у вас есть не только права, но и обязанности. Для изучения мы подарили вам Конституцию, — обратилась к участникам проекта временно исполняющая обязанности начальника отдела миграции МВД «Нижнетагильское», майор полиции Ирина Насеня.
Вручение паспортов гражданина РФ в Нижнем ТагилеВручение паспортов гражданина РФ в Нижнем Тагиле
Вручение паспортов гражданина РФ в Нижнем ТагилеВручение паспортов гражданина РФ в Нижнем Тагиле
Вручение паспортов гражданина РФ в Нижнем ТагилеВручение паспортов гражданина РФ в Нижнем Тагиле
Вручение паспортов гражданина РФ в Нижнем ТагилеВручение паспортов гражданина РФ в Нижнем Тагиле
Вручение паспортов гражданина РФ в Нижнем Тагиле. Фото: tagilcity.ru

Корреспондент TagilCity.ru пообщался с ученицей 8 «В» класса школы №32 Валентиной Пономаревой и узнал, легко ли быть отличницей и при этом заниматься внеурочной деятельностью и любимым хобби:

С первого класса я являюсь отличницей, потому что мне интересно учиться. Всегда выполняю все домашние задания и получаю удовольствие от процесса обучения. Участвую в туристических и вокальных конкурсах, в «Серебряном перышке». Побывала в лагерях «Артек» и «Океан». Для меня получение паспорта — важное событие. Да и сам день важный и ответственный. Я его запомню надолго.
Вручение паспортов гражданина РФ в Нижнем ТагилеВручение паспортов гражданина РФ в Нижнем Тагиле
Вручение паспортов гражданина РФ в Нижнем Тагиле. Фото: tagilcity.ru

Напомним, вручение главой города паспортов гражданина РФ тагильским школьникам давно стало традицией. Так, например, в День государственного флага важный документ получили 7 ребят, а в преддверии Дня народного единства — еще 23.

23 тагильских школьника получили паспорта из рук главы города Владислава Пинаева
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