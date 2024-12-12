Автоэксперт рассказал, почему современные автомобили стали «одноразовыми»

Posted 12 декабря, 18:38
Published 12 декабря, 18:38
Modified 12 декабря, 18:39
Updated 12 декабря, 18:39
Это мнение не лишено оснований: классические авто отличались долговечностью, минимализмом в конструкции и универсальностью запчастей.
Автоэксперт Владимир Сажин в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей объяснил, почему классика до сих пор вызывает уважение и интерес, а также поделился своим взглядом на проблему.
«Возьмём ту же ‘Копейку’. У неё были детали, которые подходили практически на весь модельный ряд Жигули. Это не только удобно, но и экономило деньги владельцев. Машина была простой в обслуживании. Карбюратор, например, любой водитель мог настроить или починить сам. Позже начали ставить инжекторы, но и их можно было обслуживать без лишних сложностей. Это была настоящая ‘рабочая лошадка’. У неё не было кондиционеров, подогрева сидений и электронных помощников, но она брала своей надёжностью», — пояснил он.
Эксперт отметил, что современные автомобили, к сожалению, не могут похвастаться такой простотой.
«Если в классической машине что-то сломалось, человек в поле мог её разобрать, починить и ехать дальше. А сейчас? Выход из строя электронной системы — и всё, ты на трассе без помощи эвакуатора не справишься. Машины буквально становятся ‘одноразовыми’, потому что рассчитаны на ограниченный срок службы», — указал он.
Сажин также обратил внимание и на качество материалов. Он напомнил, что кузов «Копейки», например, был полностью оцинкован и эти машины до сих пор ездят и не гниют.
«А современные автомобили? Многие начинают ржаветь уже по дороге из автосалона. Это связано с экономией производителей. Им просто невыгодно выпускать надёжные машины. Если автомобиль прослужит 20–30 лет, зачем людям покупать новые?», — указал он.
Ещё одной важной проблемой эксперт считает автозапчасти. Он напомнил, что раньше детали делали так, чтобы они служили долго, а сейчас же всё чаще используют аналоги или дешёвые материалы, особенно на вторичном рынке.
«Например, ставишь китайский бензонасос, а он перестаёт работать через пару месяцев. Что касается оригинальных запчастей, то их цена иногда просто заоблачная. Тот же Volkswagen Golf первого поколения или Audi 80 — это машины, которые ездят до сих пор. Да, они требуют ухода, но из них можно сделать конфетку даже спустя десятилетия. А современные авто? Там столько электроники, что любое вмешательство превращается в сложную операцию», — подчеркнул он.
Говоря о современных требованиях к автомобилям, эксперт подчеркнул, что сейчас стало обязательным наличие подушек безопасности, системы ABS, кнопки вызова экстренных служб. И хоть это и, конечно, делает машины безопаснее, но если одна из систем ломается, то без сервиса уже не справиться.
«В итоге современный водитель больше зависит от технологий, чем от своих знаний. Несмотря на очевидные плюсы новых автомобилей, такие как комфорт и безопасность, классика никогда не утратит своей ценности. Это машины, сделанные для людей. Они надёжны, просты и долговечны. Да, их сегодня чаще всего можно встретить только на ретро-парадах или в гаражах коллекционеров, но они всегда будут вызывать уважение», — заключил Владимир Сажин.