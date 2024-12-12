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Posted 12 декабря, 06:45

Published 12 декабря, 06:45

Modified 12 декабря, 06:47

Updated 12 декабря, 06:47

Блогер из Екатеринбурга объявила о помолвке с испанцем спустя месяц отношений

Блогер из Екатеринбурга объявила о помолвке с испанцем спустя месяц отношений

12 декабря 2024, 06:45
Фото: Изображение Midjourney.
Блогер Тик-ток из Екатеринбурга Натали Гурманова объявила о помолвке с испанцем спустя месяц отношений.

Избранника актрисы и блогера-миллионника зовут Мигель. Он испанец с колумбийскими корнями. Где пара познакомилась — неизвестно.

Предложение свердловчанке иностранец сделал всего через месяц с момента знакомства. Натали в своих социальных сетях написала, что ответила возлюбленному «Да!».

К слову, это уже второй брак популярной блогерши. В прошлом году она вышла замуж за бизнесмена Виктора Кима, однако их брак распался менее чем за год.

Напомним, блогер из Екатеринбурга Рада Русских вышла замуж за шейха.

Блогер из Екатеринбурга Рада Русских вышла замуж за шейха
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#Екатерина Смирнова#Общество#Семья#Предложение#Брак#Екатеринбург
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