Блогер из Екатеринбурга объявила о помолвке с испанцем спустя месяц отношений

Posted 12 декабря, 06:45
Published 12 декабря, 06:45
Modified 12 декабря, 06:47
Updated 12 декабря, 06:47
Избранника актрисы и блогера-миллионника зовут Мигель. Он испанец с колумбийскими корнями. Где пара познакомилась — неизвестно.
Предложение свердловчанке иностранец сделал всего через месяц с момента знакомства. Натали в своих социальных сетях написала, что ответила возлюбленному «Да!».
К слову, это уже второй брак популярной блогерши. В прошлом году она вышла замуж за бизнесмена Виктора Кима, однако их брак распался менее чем за год.
Напомним, блогер из Екатеринбурга Рада Русских вышла замуж за шейха.