Братья-экстрасенсы Шепс ищут в селе под Тагилом привидение

Posted 12 декабря, 16:12
Published 12 декабря, 16:12
Modified 12 декабря, 16:14
Updated 12 декабря, 16:14
В четверг, 12 декабря, жителей Николо-Павловского взволновал приезд участников «Битвы экстрасенсов» (16+) Олега и Александра Шепса. Как пишет Е1, медиумы ищут здесь привидение, которое появляется около местного дома культуры — его директор 10 лет назад покончил с собой.
Сначала гости побывали в многоэтажном доме, где жил Баян Баяныч, Александр Васильев — так звали директора. А затем отправились в дом, который он использовал под дачу.
Местные жители поделились с журналистами, что около ДК не только появляется призрак, но и слышится плач младенца.
Съемочная группа ТНТ уже приезжала в уральское село 26 ноября.
Ранее стало известно, что в селе Николо-Павловское у братьев Шепс живет много поклонников.