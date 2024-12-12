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Posted 12 декабря, 16:12

Published 12 декабря, 16:12

Modified 12 декабря, 16:14

Updated 12 декабря, 16:14

Раскрыта причина приезда экстрасенсов Шепс в село Николо-Павловское под Тагилом

Братья-экстрасенсы Шепс ищут в селе под Тагилом привидение

12 декабря 2024, 16:12
Фото: 1MI.

Раскрыта причина приезда экстрасенсов Шепс в село Николо-Павловское под Тагилом

Экстрасенсы со съемочной группой прибыли в село Николо-Павловское под Нижним Тагилом, чтобы расследовать загадочное самоубийство и найти привидение.

В четверг, 12 декабря, жителей Николо-Павловского взволновал приезд участников «Битвы экстрасенсов» (16+) Олега и Александра Шепса. Как пишет Е1, медиумы ищут здесь привидение, которое появляется около местного дома культуры — его директор 10 лет назад покончил с собой.

Сначала гости побывали в многоэтажном доме, где жил Баян Баяныч, Александр Васильев — так звали директора. А затем отправились в дом, который он использовал под дачу.

Местные жители поделились с журналистами, что около ДК не только появляется призрак, но и слышится плач младенца.

Съемочная группа ТНТ уже приезжала в уральское село 26 ноября.

Ранее стало известно, что в селе Николо-Павловское у братьев Шепс живет много поклонников.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Самоубийство#Дом культуры#Экстрасенсы#Екатеринбург#Битва экстрасенсов#Братья Шепс#Привидение#Медиумы
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