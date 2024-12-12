Братья-экстрасенсы Шепс ищут в селе под Тагилом привидение

В четверг, 12 декабря, жителей Николо-Павловского взволновал приезд участников «Битвы экстрасенсов» (16+) Олега и Александра Шепса. Как пишет Е1, медиумы ищут здесь привидение, которое появляется около местного дома культуры — его директор 10 лет назад покончил с собой.