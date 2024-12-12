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Posted 12 декабря, 08:21

Published 12 декабря, 08:21

Modified 12 декабря, 08:21

Updated 12 декабря, 08:21

Четверо детей в Дегтярске отравились угарным газом

Четверо детей в Дегтярске отравились угарным газом

12 декабря 2024, 08:21
Фото: 1MI.
В одном из домов в Дегтярске дети отравились угарным газом. Происшествие случилось ночью 12 декабря 2024 года.

В момент происшествия с детьми дома была их мать. Детей с признаками отравления отвезли в медучреждение. У одного ребенка состояние тяжелое, у остальных удовлетворительное, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Мать отравления не получила. В надзорном ведомства началась проверка по факту случившегося.

Напомним, в ноябре 2024 года в Нижнем Тагиле массово отравились ученики школы №87. В СК организовали проверку.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Проверка#Дети#Дегтярск#Расследование#Отравление#Угарный газ#18+#Екатеринбург#Инцидент#Медучреждение
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