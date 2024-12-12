Четверо детей в Дегтярске отравились угарным газом

Posted 12 декабря, 08:21
Published 12 декабря, 08:21
Modified 12 декабря, 08:21
Updated 12 декабря, 08:21
В момент происшествия с детьми дома была их мать. Детей с признаками отравления отвезли в медучреждение. У одного ребенка состояние тяжелое, у остальных удовлетворительное, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Мать отравления не получила. В надзорном ведомства началась проверка по факту случившегося.
Напомним, в ноябре 2024 года в Нижнем Тагиле массово отравились ученики школы №87. В СК организовали проверку.