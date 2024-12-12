Что будет, если бросить картошку в кипяток и добавить соль?

Когда же солить картофель? На самом деле, это зависит от личных предпочтений, но опытные кулинары уверяют, что есть определенный, самый подходящий момент для этого. Если вы положить соль в самом начале, то картофель будет готовится дольше. Если при этом воду еще и посолить, то и вкус, и текстура изменятся не в лучшую сторону.