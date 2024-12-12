Что будет, если бросить картошку в кипяток и добавить соль?

Posted 12 декабря, 14:17
Published 12 декабря, 14:17
Modified 12 декабря, 14:19
Updated 12 декабря, 14:19
Когда речь заходит о варке картофеля, один из первых вопросов, на который нужно ответить — это в какую воду его класть. Давайте разбираться.
Когда же солить картофель? На самом деле, это зависит от личных предпочтений, но опытные кулинары уверяют, что есть определенный, самый подходящий момент для этого. Если вы положить соль в самом начале, то картофель будет готовится дольше. Если при этом воду еще и посолить, то и вкус, и текстура изменятся не в лучшую сторону.
Добавление соли в конце варки также не имеет смысла. В этом случае картофель не впитает соль и останется пресным. По мнению поваров, оптимально добавлять соль примерно через семь минут после закипания воды, — отмечает ИА «Би-порт».
Также в воду можно добавить лавровый лист, душистый перец и другие специи по вкусу для придания особого аромата.
Определить готовность картофеля можно с помощью простого теста — использования вилки или ножа. Просто проткните картофель: если инструмент легко входит и выходит, значит, он готов. Чтобы не переварить, важно проверять регулярно, особенно ближе к концу рекомендованного времени приготовления.
С вареным картофелем чудесно гармонируют множество блюд. Он способен выступать как самостоятельное блюдо, так и в качестве гарнира. Рассмотрим несколько идеальных с ним сочетаний:
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Источник: b-port.ru.