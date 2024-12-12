Что делать, если у банки с огурцами «сорвало крышу»: лайфхаки по спасению закруток

Posted 12 декабря, 12:27
Published 12 декабря, 12:27
Modified 12 декабря, 12:29
Updated 12 декабря, 12:29
Основное объяснение — бактерии. Недостаточная стерилизация банок или самих продуктов может привести к интенсивному размножению микроорганизмов. Особенно зловредный ботулотоксин может сделать вашу закрутку не просто невкусной, но и опасной. Пара типичных ошибок — недостаточно герметично закрученная крышка или недоваренный продукт перед консервированием.
Теперь самый актуальный вопрос: что делать с огурцами из вздувшейся банки? Эксперты портала iamcook.ru советуют для начала оценить внешний вид огурцов. Их нельзя есть, если:
Если крышку сорвало, но огурцы внешне выглядят нормально, можно попробовать реанимировать их.
Если маринад не помутнел, но крышка вскрылась, откройте банку и слейте жидкость. Огурцы промойте в проточной горячей воде, а затем на 10-15 минут залейте кипятком. Далее приготовьте новый маринад по своему рецепту: добавьте чуть больше уксуса — возможно, именно из-за его нехватки банка вздулась.
Если же жидкость внутри банки помутнела, проверьте, исходит ли от нее неприятный запах. Если же вы ощущаете лишь слабый кисломолочный аромат, значит начался процесс квашения. Есть такие огурцы также можно, но предварительно проделав описанную выше процедуру.
Сделать это можно двумя способами — холодным и горячим.
Добавьте к рассолу около 300 мл воды и 1 ч. л. соли. Прокипятите его 5 минут и залейте обратно в банку. Банку накройте новой стерильной крышкой. Оставьте на 20 минут. Затем снова слейте рассол в кастрюлю и прокипятите 1-2 минуты. Залейте огурцы в банке рассолом и закатайте ключом, — рекомендует портал iamcook.ru.
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