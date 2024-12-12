Что делать, если у банки с огурцами «сорвало крышу»: лайфхаки по спасению закруток

Рубрика Еда и напитки

Почему вздуваются и взрываются банки с закрутками Можно ли есть продукты из вздувшейся банки? Как спасти маринованные огурцы Как спасти соленые огурцы

Как хорошо холодным зимним вечером открыть баночку с ароматными огурчиками или помидорчиками, чтобы порадовать себя напоминанием о лете! Но что делать, если банки с закрутками вздуваются и взрываются? Без паники. Давайте разберемся, почему так происходит, и можно ли есть такие овощи.

Почему вздуваются и взрываются банки с закрутками Основное объяснение — бактерии. Недостаточная стерилизация банок или самих продуктов может привести к интенсивному размножению микроорганизмов. Особенно зловредный ботулотоксин может сделать вашу закрутку не просто невкусной, но и опасной. Пара типичных ошибок — недостаточно герметично закрученная крышка или недоваренный продукт перед консервированием. Котлеты будут резиновыми: 2 ингредиента, которые только испортят фарш Узнать подробнее Можно ли есть продукты из вздувшейся банки? Теперь самый актуальный вопрос: что делать с огурцами из вздувшейся банки? Эксперты портала iamcook.ru советуют для начала оценить внешний вид огурцов. Их нельзя есть, если: от банки исходит неприятный запах;

на огурцах появилась слизь, а сами они стали мягкими;

если в банке есть плесень. Если крышку сорвало, но огурцы внешне выглядят нормально, можно попробовать реанимировать их. Как спасти маринованные огурцы Если маринад не помутнел, но крышка вскрылась, откройте банку и слейте жидкость. Огурцы промойте в проточной горячей воде, а затем на 10-15 минут залейте кипятком. Далее приготовьте новый маринад по своему рецепту: добавьте чуть больше уксуса — возможно, именно из-за его нехватки банка вздулась. Если же жидкость внутри банки помутнела, проверьте, исходит ли от нее неприятный запах. Если же вы ощущаете лишь слабый кисломолочный аромат, значит начался процесс квашения. Есть такие огурцы также можно, но предварительно проделав описанную выше процедуру. Если огурцы взорвались, для начала оцените их внешний вид и запах . Фото: Изображение Midjourney Как спасти соленые огурцы Сделать это можно двумя способами — холодным и горячим. Горячий способ. После повторной обработки банки можно будет хранить при комнатной температуре. Добавьте к рассолу около 300 мл воды и 1 ч. л. соли. Прокипятите его 5 минут и залейте обратно в банку. Банку накройте новой стерильной крышкой. Оставьте на 20 минут. Затем снова слейте рассол в кастрюлю и прокипятите 1-2 минуты. Залейте огурцы в банке рассолом и закатайте ключом, — рекомендует портал iamcook.ru. Холодный способ. Огурцы выньте из банки и хорошенько прополощите в холодной воде, чтобы смыть остатки налета. Банки также промойте, но стерилизовать их не обязательно. Верните огурцы обратно и залейте свежей холодной водой — больше добавлять ничего не нужно, как и закрывать крышкой. Поместите банку в прохладное место — желательно холодильник или погреб. Через некоторое время вы получите обалденные квашеные огурцы. Ранее шеф-повар раскрыл секрет прозрачного и вкусного мясного бульона. Отрава в холодильнике: эксперт назвала 5 продуктов, которые нельзя долго хранить Узнать подробнее Читайте также: «Не делайте так!» Шеф-повар раскрыл секрет прозрачного и ароматного бульона Сахар и конфеты выкинула, пью чай с этим суперфудом: лайфхак от фитнес-тренера Как правильно хранить чеснок зимой: секреты и подсказки опытных дачников