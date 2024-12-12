Дырку в линолеуме заделала за 10 минут: справилась без мужа — потратила копейки

Сначала изучите область повреждения. Если прожженный участок невелик, возможно, удастся ограничиться точечной заменой. Если же урон значителен, потребуется заменить значительный кусок покрытия. Вырежьте из запасного линолеума кусок, который покроет пострадавшую зону — по размеру он должен быть чуть больше закрываемой поверхности. Будьте внимательны: рисунок и текстура должны совпадать идеально.