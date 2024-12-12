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Posted 12 декабря, 11:34

Published 12 декабря, 11:34

Modified 12 декабря, 11:36

Updated 12 декабря, 11:36

Дырку в линолеуме заделала за 10 минут: справилась без мужа — потратила копейки

Дырку в линолеуме заделала за 10 минут: справилась без мужа — потратила копейки

12 декабря 2024, 11:34
Фото: Photo by Alex Skobe on Unsplash.
Рубрика
Дом и сад
Однажды вы замечаете на любимом линолеуме зловещую отметину — он прожжен. Не переживайте! Существует простой и доступный метод, который поможет решить проблему без существенных затрат.

Прежде чем начать ремонт, соберите необходимые инструменты и материалы. Хорошенько подготовьтесь — это значительно упростит работу.

Необходимые инструменты и материалы

  • Резак или строительный нож — для точных и чистых разрезов.
  • Ножницы — пригодятся для мелкой подгонки.
  • Линолеум для замены — убедитесь, что он соответствует рисунку и цвету основного покрытия.
  • Клей для линолеума — нужен для закрепления нового участка.
  • Рулетка и линейка — для измерения и разметки.
  • Клейкая лента или малярный скотч — для временной фиксации.
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Пошаговый процесс ремонта

Сначала изучите область повреждения. Если прожженный участок невелик, возможно, удастся ограничиться точечной заменой. Если же урон значителен, потребуется заменить значительный кусок покрытия. Вырежьте из запасного линолеума кусок, который покроет пострадавшую зону — по размеру он должен быть чуть больше закрываемой поверхности. Будьте внимательны: рисунок и текстура должны совпадать идеально.

Используя резак, вырежьте прожженный участок по контуру будущей заплатки. Работайте аккуратно, чтобы избежать повреждения нижнего слоя. Поверхность под заменяемым участком очистите от пыли и наносите тонкий слой клея.

Рекомендуется немного подождать, пока клей чуть-чуть схватится, после чего заплатка устанавливается на место и прижимается. При достаточно больших заплатках рекомендуется поместить на ремонтируемое место тяжелый пресс, — советуют эксперты портала «Стройка.ру».

Наклейте клейкую ленту по краям для фиксации. Оставьте пол в покое на сутки, чтобы клей хорошо схватился. Вот и все — линолеум, как новенький!

Ранее эксперты поделились рецептом домашнего суперклея, который справляется с задачей не хуже хваленого «Момента».

Источник: stroyka.ru.

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