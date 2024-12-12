Дырку в линолеуме заделала за 10 минут: справилась без мужа — потратила копейки

Posted 12 декабря, 11:34
Published 12 декабря, 11:34
Modified 12 декабря, 11:36
Updated 12 декабря, 11:36
Прежде чем начать ремонт, соберите необходимые инструменты и материалы. Хорошенько подготовьтесь — это значительно упростит работу.
Сначала изучите область повреждения. Если прожженный участок невелик, возможно, удастся ограничиться точечной заменой. Если же урон значителен, потребуется заменить значительный кусок покрытия. Вырежьте из запасного линолеума кусок, который покроет пострадавшую зону — по размеру он должен быть чуть больше закрываемой поверхности. Будьте внимательны: рисунок и текстура должны совпадать идеально.
Используя резак, вырежьте прожженный участок по контуру будущей заплатки. Работайте аккуратно, чтобы избежать повреждения нижнего слоя. Поверхность под заменяемым участком очистите от пыли и наносите тонкий слой клея.
Рекомендуется немного подождать, пока клей чуть-чуть схватится, после чего заплатка устанавливается на место и прижимается. При достаточно больших заплатках рекомендуется поместить на ремонтируемое место тяжелый пресс, — советуют эксперты портала «Стройка.ру».
Наклейте клейкую ленту по краям для фиксации. Оставьте пол в покое на сутки, чтобы клей хорошо схватился. Вот и все — линолеум, как новенький!
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Источник: stroyka.ru.