Экс-сотрудник миндора в Челябинской области выплатит 4 млн за жилье в Екатеринбурге

Posted 12 декабря, 05:24
Published 12 декабря, 05:24
Modified 12 декабря, 05:26
Updated 12 декабря, 05:26
Суд взыскал с Москвичева неподтвержденные расходы, на которые он приобрел квартиру в уральской столице. Жилье стоило четыре миллиона, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Чиновник после вынесения судебного решения подал апелляцию, в которой указал, что он купил недвижимость на деньги, которые ему подарила теща.
Однако суды изучили доходы его родственницы и, сделав вывод, что у нее не было официальных источников дохода, с которых она могла бы получать крупные суммы денег, оставили решение без изменений.
Напомним, у бывшего силовика в Нижнем Тагиле обнаружили за границей квартиру и автомобиль.