tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 декабря, 05:24

Published 12 декабря, 05:24

Modified 12 декабря, 05:26

Updated 12 декабря, 05:26

Экс-сотрудник миндора в Челябинской области выплатит 4 млн за жилье в Екатеринбурге

Экс-сотрудник миндора в Челябинской области выплатит 4 млн за жилье в Екатеринбурге

12 декабря 2024, 05:24
Фото: 1MI.
Бывший сотрудник миндора в Челябинской области Владислав Москвичев выплатит четыре миллиона рублей за квартиру, которую он приобрел в Екатеринбурге.

Суд взыскал с Москвичева неподтвержденные расходы, на которые он приобрел квартиру в уральской столице. Жилье стоило четыре миллиона, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Чиновник после вынесения судебного решения подал апелляцию, в которой указал, что он купил недвижимость на деньги, которые ему подарила теща.

Однако суды изучили доходы его родственницы и, сделав вывод, что у нее не было официальных источников дохода, с которых она могла бы получать крупные суммы денег, оставили решение без изменений.

Напомним, у бывшего силовика в Нижнем Тагиле обнаружили за границей квартиру и автомобиль.

Мэра Дегтярска заподозрили в давлении на свидетеля по делу о взятке
Узнать подробнее
Читайте также:
Коммунальщики в Нижнем Тагиле выплатят 150 тысяч местному жителю за травмуСуд обязал жителей Екатеринбурга поменять в квартире полы с «эффектом барабана»Екатеринбуржцы добиваются сноса опасной для здоровья вышки сотовой связи
#Елизавета Зиборова#Общество#Суд#Деньги#Квартира#Постановление#Покупка#Чиновник#Взыскание#Выплата#Екатеринбург#Судебное решение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика