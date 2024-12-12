Эксперты: В 2025 году повысится уровень доступности медпомощи по ОМС

Posted 12 декабря, 07:35
Published 12 декабря, 07:35
Modified 12 декабря, 07:35
Updated 12 декабря, 07:35
Специалисты рассказали о новшествах в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) и здравоохранении в целом и о том, как они скажутся на жизни пациентов и медиков.
Согласно информации, озвученной представителем рабочей группы по развитию системы ОМС Всероссийского союза страховщиков Михаилом Пушковым, в 2025 году финансирование системы ОМС значительно вырастет, за счет чего планируется расширить объемы медпомощи и повысить ее доступность для россиян, пишет kp.ru.
В общей сложности объем расходов на здравоохранение в следующем году вырастет на 1 триллион рублей, а по линии Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) — на 590 миллиардов рублей. Таким образом, будет обеспечено выполнение всех социальных обязательств.
В перечне ключевых направлений медицинской сферы, по которым вырастет финансирование, — зарплата для медиков, диспансеризация и профосмотры, а также плановая и экстренная госпитализация, высокотехнологичная медицинская помощь и реабилитация.
В следующем году за счет бюджета системы ОМС более чем 100 миллионам россиян будет обеспечено бесплатное прохождение диспансеризации и профилактических медосмотров. С 2025 года в ходе диспансеризации можно будет пройти скрининг на хронический гепатит С. Планируется развивать направление профилактических обследований для оценки репродуктивного здоровья граждан.
С 2025 года упростится и запись пациентов на операцию — бюджетом ФОМС предусмотрено финансирование планового и внепланового (экстренного) хирургического лечения 27,2 млн пациентов. Это превышает показатели текущего года на 1,2 млн человек.
В бюджете системы ОМС на 2025 год заложено финансирование диспансерного наблюдения для более 37 млн пациентов, в том числе для 25,4 млн граждан с заболеваниями системы кровообращения и 7,6 млн пациентов с онкозаболеваниями.
На медицинскую помощь пациентам со злокачественными новообразованиями в совокупности будет направлено порядка 390 млрд рублей, что позволит пройти лечение почти 1,4 млн онкологических больных. Нельзя не отметить, что в рамках системы ОМС для онкопациентов предусмотрена и медицинская реабилитация.
Медработникам планируют увеличить выплаты в среднем на 13,2%. По прогнозам аналитиков, в 2025 году в общей сложности будут трудоустроены 11 тысяч врачей и 15,2 тысячи представителей среднего медперсонала.
По словам председателя ФОМС Ильи Баланина, утвержденный бюджет Федерального фонда ОМС на 2025 год составляет более 4 трлн рублей, прирост расходов — 590 млрд рублей, что соответствует 15,2%. «Это позволяет не просто сохранить объемы оказания медицинской помощи в тех же параметрах, как и в текущем году, а даже увеличить их по таким важным направлениям, как онкологическая помощь, сердечно-сосудистая хирургия, профилактические мероприятия, лечение гепатита С», — подытожил глава ФОМС.