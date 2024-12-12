Евгений Куйвашев попросил кабмин решить вопросы, не прозвучавшие в эфире прямой линии

Posted 12 декабря, 08:48
Published 12 декабря, 08:48
Modified 12 декабря, 08:50
Updated 12 декабря, 08:50
Губернатор Свердловской области на следующий день после прямой линии провел заседание правительства. На встрече с кабинетом министров Евгений Куйвашев попросил чиновников внимательно рассмотреть все обращения жителей региона, которые не были озвучены во время эфира, но были направлены в адрес главы субъекта.
Общение с жителями снова показало постоянный запрос общества на открытый диалог с органами власти, — заявил Куйвашев.
Глава региона отметил, что многие из вопросов, озвученных и присланных на Прямую линию 11 декабря, могут быть решены на местах. Губернатор призвал провести работу в максимально короткие сроки.
Во время общения губернатора жители просили построить новые школы, предлагали ввести обязательную диспансеризацию для граждан в медицинских учреждениях, сетовали на шум от большегрузного транспорта в городах, сообщали о дефиците кадров в сферах образования, здравоохранения и культуры и задавали вопросы о материальной поддержке таких специалистов.
Напомним, прямая линия губернатора Свердловской области прошла во вторник, 11 декабря. Во время эфира жители задавали вопросы про развитие спорта, газификацию региона, строительство новых школ, а также про поддержку креативных индустрий и нехватку профессиональных кадров в сфере медицины и культуры.