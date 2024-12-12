Евгений Куйвашев попросил кабмин решить вопросы, не прозвучавшие в эфире прямой линии

Губернатор Свердловской области на следующий день после прямой линии провел заседание правительства. На встрече с кабинетом министров Евгений Куйвашев попросил чиновников внимательно рассмотреть все обращения жителей региона, которые не были озвучены во время эфира, но были направлены в адрес главы субъекта.