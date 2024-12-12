«Финуслуги» расширили выбор открытых паевых инвестиционных фондов

Пользователи платформы могут выбирать между новыми стратегиями, включая фонды, ориентированные на денежный рынок, золото и акции компаний с высоким потенциалом роста. Фонды денежного рынка служат альтернативой банковским депозитам, так как инвестируют в ликвидные активы с минимальными рисками. Их доходность напрямую связана с ключевой ставкой. Инвестиции в золото представляют собой надежный способ сохранить капитал, защищая его от инфляционных процессов и геополитических рисков. Фонды, которые основываются на акциях быстроразвивающихся компаний, предлагают долгосрочную защиту от инфляции и подходят инвесторам, стремящимся к высокой доходности. Об этом пишет vostokmedia.com.