«Финуслуги» расширили выбор открытых паевых инвестиционных фондов

Posted 12 декабря, 15:48
Published 12 декабря, 15:48
Modified 12 декабря, 15:48
Updated 12 декабря, 15:48
Пользователи платформы могут выбирать между новыми стратегиями, включая фонды, ориентированные на денежный рынок, золото и акции компаний с высоким потенциалом роста. Фонды денежного рынка служат альтернативой банковским депозитам, так как инвестируют в ликвидные активы с минимальными рисками. Их доходность напрямую связана с ключевой ставкой. Инвестиции в золото представляют собой надежный способ сохранить капитал, защищая его от инфляционных процессов и геополитических рисков. Фонды, которые основываются на акциях быстроразвивающихся компаний, предлагают долгосрочную защиту от инфляции и подходят инвесторам, стремящимся к высокой доходности. Об этом пишет vostokmedia.com.
Старший управляющий директор Московской биржи Игорь Алутин отметил, что платформа «Финуслуги» в настоящее время является крупнейшим маркетплейсом по количеству предложений инвестиционных фондов управляющих компаний. В настоящий момент пользователям доступно инвестирование в десять ПИФов, и до конца года планируется добавление еще четырех новых фондов. Он также подчеркнул растущий интерес к коллективным инвестициям и отметил, что партнеры активно предлагают свои продукты на данной платформе.
«Финуслуги» представляют собой маркетплейс для финансовых операций, созданный Московской биржей. На этой платформе доступно круглосуточное открытие банковских вкладов, оформление наличных кредитов, покупка ПИФов, а также полисов страхования, включая ОСАГО, каско, ипотечное страхование и страхование недвижимости. Также предлагаются народные облигации компаний и регионов России. Уникальность сервиса заключается в отсутствии комиссии для физических лиц. Чтобы начать инвестировать и приобрести паи онлайн, необходимо пройти идентификацию через портал «Госуслуги».