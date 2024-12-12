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Posted 12 декабря, 07:03

Published 12 декабря, 07:03

Modified 12 декабря, 07:05

Updated 12 декабря, 07:05

Художница из Екатеринбурга в 40 раз подняла цену на картину из лобковых волос

Художница из Екатеринбурга в 40 раз подняла цену на картину из лобковых волос

12 декабря 2024, 07:03
Фото: 1MI.
Уральская художница из Екатеринбурга продает картину, созданную из лобковых волос. Теперь за полотно девушка хочет получить почти полмиллиона долларов.

В столице Урала на продажу выставлена необычная картина. И цена на полотно, созданное из лобковых волос, доступна далеко не каждому.

Автор предмета искусства по имени Эмилия признается, что в детстве на фоне психического расстройства она начала выдергивать волоски, растущие в интимной зоне. От привычки медики избавить ее не смогли, пишет Life. Тогда девушка решила связать свое расстройство с творчеством.

Сейчас автор готова расстаться с картиной за 40 миллионов рублей, хотя покупатель пока не найден. Художница отметила, что готова начинать с минимальной цены в миллион рублей.

Эмилия отметила, что полотно еще не закончено.

Ранее сообщалось, какие елочные игрушки выставлены на продажу на сайтах объявлений в Свердловской области.

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#Александра Никитская#Общество#Искусство#Продажа#Екатеринбург
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