Художница из Екатеринбурга в 40 раз подняла цену на картину из лобковых волос

Автор предмета искусства по имени Эмилия признается, что в детстве на фоне психического расстройства она начала выдергивать волоски, растущие в интимной зоне. От привычки медики избавить ее не смогли, пишет Life. Тогда девушка решила связать свое расстройство с творчеством.