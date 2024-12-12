Художница из Екатеринбурга в 40 раз подняла цену на картину из лобковых волос

Posted 12 декабря, 07:03
Published 12 декабря, 07:03
Modified 12 декабря, 07:05
Updated 12 декабря, 07:05
В столице Урала на продажу выставлена необычная картина. И цена на полотно, созданное из лобковых волос, доступна далеко не каждому.
Автор предмета искусства по имени Эмилия признается, что в детстве на фоне психического расстройства она начала выдергивать волоски, растущие в интимной зоне. От привычки медики избавить ее не смогли, пишет Life. Тогда девушка решила связать свое расстройство с творчеством.
Сейчас автор готова расстаться с картиной за 40 миллионов рублей, хотя покупатель пока не найден. Художница отметила, что готова начинать с минимальной цены в миллион рублей.
Эмилия отметила, что полотно еще не закончено.
Ранее сообщалось, какие елочные игрушки выставлены на продажу на сайтах объявлений в Свердловской области.