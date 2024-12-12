Индекс «Оливье»: более чем на 50% подорожал за год новогодний салат в Нижнем Тагиле

Posted 12 декабря, 14:38
Published 12 декабря, 14:38
Modified 12 декабря, 14:40
Updated 12 декабря, 14:40
Для расчета возьмем блюдо на четверых человек по традиционному рецепту салата. Итак, что нам понадобится:
Мы зашли в два сетевых магазина, чтобы сравнить цены на продукты для «Оливье». Сразу стоит оговориться, что стоимость отличается не только от наименования торговой марки — известные и популярные бренды, конечно же, стоят дороже.
Также имеет значение упаковка и граммовка. Очень часто мытые овощи стоят в разы больше, чем грязные. Не стоит забывать и об акциях и распродажах, которые проводят магазины в преддверии Нового года, а также скидочных картах торговых точек. Выбираем самые минимальные цены, округляя копейки до рубля.
картофель — 44 рубля;
морковь — 47 рублей;
колбаса — 250 рублей;
яйца — 80 рублей;
огурцы — 210 рублей;
горошек — 75 рублей;
майонез — 70 рублей;
зеленый лук — 90 рублей.
картофель — 80 рублей;
морковь — 33 рубля;
колбаса — 180 рублей;
яйца — 80 рублей;
огурцы — 220 рублей;
горошек — 70 рублей;
майонез — 80 рублей;
зеленый лук — 90 рублей.
В итоге, следуя традиционному рецепту, рассчитываем стоимость новогоднего «Оливье» в Нижнем Тагиле в 2024 году. Выходит сумма в 583 рубля:
картофель — 18 рублей;
морковь — 13 рублей;
колбаса — 180 рублей;
яйца — 32 рубля;
огурцы — 110 рублей;
горошек — 70 рублей;
майонез — 70 рублей;
зеленый лук — 90 рублей.
В 2023 году индекс «Оливье» в Нижнем Тагиле составил 359 рублей. То есть за год, салат подорожал более чем на 50%.
Однако, можно обойтись и меньшими тратами на любимый новогодний салат. Например, тагильские садоводы и огородники сами выращивают овощи и делают заготовки на зиму. А свежие огурцы, которые составляют основную цену на «Оливье», можно заменить и на соленые.
В принципе, есть и много нетрадиционных рецептов «Оливье», которые могут стоить дороже или, наоборот, дешевле. Некоторые предпочитают вегетарианский вариант, многие заменяют колбасу на кальмары или рыбу.
Если совсем нет времени или желания готовить, то в магазинах есть и готовые варианты блюда. Однако, если вы выбираете продукты сами, то можете быть уверены в их качестве, а следовательно, в своем здоровье и своих родных и близких.