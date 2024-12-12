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Posted 12 декабря, 14:38

Published 12 декабря, 14:38

Modified 12 декабря, 14:40

Updated 12 декабря, 14:40

Стал известен индекс «Оливье» в 2024 году в Нижнем Тагиле

Индекс «Оливье»: более чем на 50% подорожал за год новогодний салат в Нижнем Тагиле

12 декабря 2024, 14:38
Фото: tagilcity.ru.

Стал известен индекс «Оливье» в 2024 году в Нижнем Тагиле

Сюжет
Новый год
Трудно представить себе новогодний стол россиян, в том числе и тагильчан, без традиционного салата «Оливье». Однако цены на продукты из года в год растут и стоимость любимого блюда увеличивается. Сколько стоит в 2024 году праздничный салат, выяснила редакция TagilCity.ru.

Для расчета возьмем блюдо на четверых человек по традиционному рецепту салата. Итак, что нам понадобится:

  • докторская вареная колбаса — 400 грамм;
  • картофель вареный — 4 штуки;
  • морковь вареная — 2 штуки;
  • яйца вареные — 4 штуки;
  • свежие огурцы — 4 штуки короткоплодных или 2 штуки длинноплодных;
  • зеленый горошек консервированный — 1 банка;
  • майонез — 1 банка;
  • зеленый лук — 100 грамм.

Мы зашли в два сетевых магазина, чтобы сравнить цены на продукты для «Оливье». Сразу стоит оговориться, что стоимость отличается не только от наименования торговой марки — известные и популярные бренды, конечно же, стоят дороже.

Также имеет значение упаковка и граммовка. Очень часто мытые овощи стоят в разы больше, чем грязные. Не стоит забывать и об акциях и распродажах, которые проводят магазины в преддверии Нового года, а также скидочных картах торговых точек. Выбираем самые минимальные цены, округляя копейки до рубля.

Цены на необходимые продукты для «Оливье» в «Магните»:

картофель — 44 рубля;

морковь — 47 рублей;

колбаса — 250 рублей;

яйца — 80 рублей;

огурцы — 210 рублей;

горошек — 75 рублей;

майонез — 70 рублей;

зеленый лук — 90 рублей.

Цены на продукты для салата «Оливье» в декабре 2024 года в «Магните»Цены на продукты для салата «Оливье» в декабре 2024 года в «Магните»
Цены на салат "Оливье" в декабре 2024 года в "Магните"Цены на салат "Оливье" в декабре 2024 года в "Магните"
Цены на салат "Оливье" в декабре 2024 года в "Магните"Цены на салат "Оливье" в декабре 2024 года в "Магните"
Цены на салат "Оливье" в декабре 2024 года в "Магните"Цены на салат "Оливье" в декабре 2024 года в "Магните"
Цены на салат "Оливье" в декабре 2024 года в "Магните"Цены на салат "Оливье" в декабре 2024 года в "Магните"
Цены на салат "Оливье" в декабре 2024 года в "Магните"Цены на салат "Оливье" в декабре 2024 года в "Магните"
Цены на салат "Оливье" в декабре 2024 года в "Магните"Цены на салат "Оливье" в декабре 2024 года в "Магните"
Цены на салат "Оливье" в декабре 2024 года в "Магните"Цены на салат "Оливье" в декабре 2024 года в "Магните"
Цены на салат "Оливье" в декабре 2024 года в "Магните"Цены на салат "Оливье" в декабре 2024 года в "Магните"
Цены на салат "Оливье" в декабре 2024 года в "Магните"Цены на салат "Оливье" в декабре 2024 года в "Магните"
Цены на продукты для салата «Оливье» в декабре 2024 года в «Магните». Фото: tagilcity.ru

Цены на необходимые продукты для «Оливье» в «Монетке»:

картофель — 80 рублей;

морковь — 33 рубля;

колбаса — 180 рублей;

яйца — 80 рублей;

огурцы — 220 рублей;

горошек — 70 рублей;

майонез — 80 рублей;

зеленый лук — 90 рублей.

Цены на продукты для салата «Оливье» в декабре 2024 года в «Монетке»Цены на продукты для салата «Оливье» в декабре 2024 года в «Монетке»
Цены на продукты для салата «Оливье» в декабре 2024 года в «Монетке"Цены на продукты для салата «Оливье» в декабре 2024 года в «Монетке"
Цены на продукты для салата «Оливье» в декабре 2024 года в «Монетке"Цены на продукты для салата «Оливье» в декабре 2024 года в «Монетке"
Цены на продукты для салата «Оливье» в декабре 2024 года в «Монетке"Цены на продукты для салата «Оливье» в декабре 2024 года в «Монетке"
Цены на продукты для салата «Оливье» в декабре 2024 года в «Монетке"Цены на продукты для салата «Оливье» в декабре 2024 года в «Монетке"
Цены на продукты для салата «Оливье» в декабре 2024 года в «Монетке"Цены на продукты для салата «Оливье» в декабре 2024 года в «Монетке"
Цены на продукты для салата «Оливье» в декабре 2024 года в «Монетке"Цены на продукты для салата «Оливье» в декабре 2024 года в «Монетке"
Цены на продукты для салата «Оливье» в декабре 2024 года в «Монетке"Цены на продукты для салата «Оливье» в декабре 2024 года в «Монетке"
Цены на продукты для салата «Оливье» в декабре 2024 года в «Монетке"Цены на продукты для салата «Оливье» в декабре 2024 года в «Монетке"
Цены на продукты для салата «Оливье» в декабре 2024 года в «Монетке"Цены на продукты для салата «Оливье» в декабре 2024 года в «Монетке"
Цены на продукты для салата «Оливье» в декабре 2024 года в «Монетке». Фото: tagilcity.ru

В итоге, следуя традиционному рецепту, рассчитываем стоимость новогоднего «Оливье» в Нижнем Тагиле в 2024 году. Выходит сумма в 583 рубля:

картофель — 18 рублей;

морковь — 13 рублей;

колбаса — 180 рублей;

яйца — 32 рубля;

огурцы — 110 рублей;

горошек — 70 рублей;

майонез — 70 рублей;

зеленый лук — 90 рублей.

В 2023 году индекс «Оливье» в Нижнем Тагиле составил 359 рублей. То есть за год, салат подорожал более чем на 50%.

Однако, можно обойтись и меньшими тратами на любимый новогодний салат. Например, тагильские садоводы и огородники сами выращивают овощи и делают заготовки на зиму. А свежие огурцы, которые составляют основную цену на «Оливье», можно заменить и на соленые.

В принципе, есть и много нетрадиционных рецептов «Оливье», которые могут стоить дороже или, наоборот, дешевле. Некоторые предпочитают вегетарианский вариант, многие заменяют колбасу на кальмары или рыбу.

Если совсем нет времени или желания готовить, то в магазинах есть и готовые варианты блюда. Однако, если вы выбираете продукты сами, то можете быть уверены в их качестве, а следовательно, в своем здоровье и своих родных и близких.

Оливье, холодец и «шуба». История самых популярных новогодних блюд
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