Итоги прямой линии с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым

Всего же в 2025 году планируется развернуть ремонты почти на 300-х километрах дорог. В том числе уже заключены контракты на ремонт и капремонт шести участков Серовского тракта (свыше 70 километров). Продолжится строительство и обгонных участков на Режевском тракте и обходе Нижнего Тагила. Реконструкция затронет также северное полукольцо ЕКАД.