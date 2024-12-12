Итоги прямой линии с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым

Posted 12 декабря, 11:26
Published 12 декабря, 11:26
Modified 12 декабря, 11:28
Updated 12 декабря, 11:28
Вопросы для прямой линии от свердловчан принимали с 6 по 9 декабря по специальному телефону, а также на платформе обратной связи через сервис Госуслуги.
Несмотря на низкий процент безработицы, остро стоит проблема нехватки медицинских кадров.
Кадровое обеспечение медицинской службы — это один из ключевых приоритетов. Не будет у нас решен кадровый вопрос в принципе, если мы не обеспечим наши медицинские учреждения и наше образование кадрами. После того, как мы это сделаем, естественно, людям будет интересно жить в том городе, где эти услуги есть, воспитывать детей. Если мы будем говорить о Нижнем Тагиле, то там больше 700 врачей, и только за прошлый год мы 82 специалиста привлекли. Кроме того, уже в следующем году 9 целевиков-ординаторов заканчивают обучение и будут направлены в город, а в 2026-м — еще 14. Мы продолжим совершенствовать меры поддержки для привлечения специалистов в отдаленные территории, — пояснил Евгений Куйвашев.
В области продолжают действовать программы «Земский фельдшер» и «Земский доктор», в рамках которых выплаты врачам увеличены до 1,5 млн рублей подъемными, а фельдшерам, которые едут работать в малые города, — до 750 тысяч.
Свердловчане обеспокоены перекосом в сторону среднепрофессионального образования. Сейчас все больше школьников идут не в 10-11 классы, а в техникумы.
Мы планомерно передаем наши ссузы под ведомство профильных министерств, которые и формируют, в том числе, заказ на подготовку, потому что, к примеру, министерство энергетики и ЖКХ совершенно точно знает, какой дефицит профессий в коммунальном хозяйстве, Министерство промышленности знает, какой дефицит и какая потребность в той или иной отрасли промышленности и так далее.
Отмечается также, что поручение президента РФ Владимира Путина о реализации еще одной программы, которая снизит кадровый голод, «Земский работник культуры» будет выполнено обязательно.
Коллеги из Минкульта докладывали, что всего нам не хватает порядка 400 работников в этой сфере. Мы будем выплачивать по 1 млн тем, кто заключит трудовой договор с учреждением культуры, подведомственным региональному Минкульту или администрации муниципалитета.
В аграрном секторе — аналогичная ситуация: отрасли не хватает квалифицированных и подготовленных по современным стандартам специалистов.
В 18 муниципалитетах региона уже есть «аграрные классы», за партами которых сегодня сидят почти 850 учеников. Так или иначе мы хотим профориентировать этих ребят. В целом весь перечень специальностей, в том числе аграрных, крайне важен, потому как развивается село, развивается молочное производство, растениеводство и так далее. Мы запустили проекты по формированию таких агроклассов, — рассказал губернатор.
Интересно, что агроклассники могут получить до 10 баллов к сумме ЕГЭ при поступлении в Уральский государственный аграрный университет.
В Свердловской области ежегодно строятся и ремонтируются школы, однако есть муниципалитеты, в которых дети и учителя нуждаются в обновлении образовательной инфраструктуры.
Мы уделяем большое внимание строительству новых школ. Только в текущем году возвели 8 новых зданий, отремонтировали — 16.
Необходимо создавать дополнительные условия для того, чтобы молодые люди получали образование, создавали семьи, покупали жилье.
Перечень пунктов поддержки для молодых семей уже существует, и молодые люди с удовольствием им пользуются. Сегодня прорабатывается вопрос компенсации молодым мамам в возрасте до 23 лет расходов на оплату процентов по ипотеке до полумиллиона за весь период действия кредита.
Для уральцев важен и вопрос строительства новых дорог, особенно к небольшим городам и поселкам. При этом реализация национального проекта «Безопасные и качественные дороги» завершилась.
Нацпроект «БКАД» нам очень помог. За время его действия мы отремонтировали почти 800 километров региональных дорог, смогли замкнуть ЕКАД и сдвинуть с мертвой точки решение многих дорожных проблем. Сейчас будет реализовываться новый проект «Инфраструктура для жизни», часть его будет по-прежнему направлена на поддержание дорожного полотна в хорошем состоянии. Областной Минтранс уже предложил внести в этот проект около 200 км региональных трасс. Это будет рекордная протяженность ремонта в рамках нацпроекта.
Всего же в 2025 году планируется развернуть ремонты почти на 300-х километрах дорог. В том числе уже заключены контракты на ремонт и капремонт шести участков Серовского тракта (свыше 70 километров). Продолжится строительство и обгонных участков на Режевском тракте и обходе Нижнего Тагила. Реконструкция затронет также северное полукольцо ЕКАД.
Автобусы для школьников, в частности в Асбесте, электромобили и зарядные станции для них — важная составляющая для жителей многих муниципалитетов.
Я дам соответствующее поручение администрации Асбеста о монтаже остановочного пункта на специально выделенном для этого земельном участке. Этот вопрос возьму на контроль. Помимо этого, мы будем развивать необходимую дорожную инфраструктуру. Так, мы поддерживаем субсидиями из областного бюджета производителей зарядных устройств для электромобилей, а также те сетевые организации, которые подключают объекты зарядной инфраструктуры к своим сетям. К концу года запустим 13 электростанций, плюсом к тем 18-ти, которые открылись в 2023-м. Это мощное устройство, которое заряжает автомобиль за полчаса, за час, как телефон. Если в прошлом году мы все зарядки установили в Екатеринбурге, то в этом году мы сделали упор на региональную сеть — это Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск, Кривда, Сысерть, Богданович, Кировград, Серов, Верхняя Пышма и так далее.
В регионе действует соответствующая программа. В рамках ее реализации было построено 11 домов, продолжается строительство еще 4-х. В Тавде, например, жильцов столетней постройки еще не расселили.
Зачастую это первые многоэтажки в населенном пункте за последние десятки лет. И, насколько я знаю, в Тавде уже строится дом для переселенцев. В следующем году у людей должна появиться возможность переселиться.
В Свердловской области ввиду большой изношенности активно ремонтируются коммунальные сети. При этом в некоторых населенных пунктах модернизация ведется медленно, что провоцирует частые коммунальные аварии и сказывается на подаче тепла в квартиры и социальные объекты.
Вопросы ремонтов регулярно отслеживаются. Что касается, например, Карпинска, только в этом году муниципалитету выделили порядка 60 миллионов рублей на ремонт сетей тепло- и водоснабжения, а уже в следующем году начнется подготовка ПСД по строительству блочных газовых котельных. В рамках госпрограммы стартует и строительство Верхне-Чусовского водозабора. Этот объект позволит значительно улучшить систему водоснабжения Полевского за счет смены поверхностного источника на подземный.
Строительство спортивных объектов в регионе не прекращается. Ярким примером служат огромные стройки к фестивалю университетского спорта.
У нас широко реализуется проект по внедрению массового спорта. Сейчас завершаем строительство семи крупных и долгожданных спортивных объектов, среди них и ледовая арена в Качканаре, стадион «Рубин» в Малышево и центр единоборств в Краснотурьинске. Ну и, конечно же, крупнейшая ледовая арена в Свердловской области. Дегтярску также нужен спортобъект, этот вопрос прорабатывается.
В городах все чаще после реконструкции открываются городские пространства. Работа в этом направлении продолжается непрерывно.
Если сейчас начать рассказывать о том, сколько мы делаем в области благоустройства и создания инфраструктуры для жизни, то не хватит целого вечера. У нас есть нацпроект «Инфраструктура для жизни». В следующем году мы благоустроим территории в Асбесте, в Верхней Салде, в Сысерти, в Верхней Пышме, в Екатеринбурге, в Богдановиче, в Серове и в других городах. Это, действительно, ощутимая работа — парки, набережные, скверы, которые сегодня нужны абсолютно всем жителям.
Свердловская область является одним из лидеров программы газификации. Однако есть города, где нет полного подключения к газу, в том числе в Камышлове.
Сейчас в Камышлове завершаются итоговые проверочные мероприятия, идет оформление документов. Газовое оборудование требует особого внимания. До конца декабря объект введут в эксплуатацию и можно будет обращаться в газораспределительную станцию для выдачи разрешения на подключение.
В регионе создан сводный план по догазификации дачных участков. В него включено 745 СНТ.
Жители области попросили Евгения Куйвашева ввести обязательную диспансеризацию абсолютно для всех.
Собственно говоря, это один из важнейших вопросов, которые действительно нужно обсуждать. Диспансеризация — это крайне важно, в том числе и для наших крупных предприятий. Я просил наши профсоюзы включить в тексты коллективных договоров, которые сегодня принимаются между работодателями и профсоюзами, такую диспансеризацию. Регион у нас промышленный, и за здоровьем наших сотрудников мы должны следить.
Новый год — время верить в чудо. Так, в прошлом году при поддержке губернатора в Свердловской области прошла беспрецедентная акция — свыше 2,5 тысяч детей из детских домов и социально-реабилитационных центров региона получили подарки. Именно те, о которых писали в письмах Деду Морозу.
Все 68 учреждений, в которых по-прежнему живут более 2,5 тысячи ребят всех возрастов, подарки они просят самые разные: кому-то куклы, кому-то платье, кому-то ноутбук для учебы… Ну, а кто-то мечтает посетить аквапарк и так далее. Поэтому все мечты будут выполнены, я нашел уже соответствующих партнеров, которые подключились к исполнению детской мечты.
На заседании правительства, прошедшем 12 декабря, глава Свердловской области Евгений Куйвашев поставил задачу перед членами правительства — максимально оперативно включиться в работу по решению проблем уральцев, с которыми они обратились на прямую линию главы региона. Речь идет в том числе о вопросах, которые не успели озвучить в прямом эфире.