Из России выдворят отчисленного из екатеринбургского ВУЗа иностранного студента

Posted 12 декабря, 11:11
Published 12 декабря, 11:11
Modified 12 декабря, 11:13
Updated 12 декабря, 11:13
Из России депортировали бенинского студента Миссигбето Родольф Туэссу, отчисленного из УрГЭУ.
В 2021 году Туэссу приехал по учебной визе, но вскоре был отчислен. Несмотря на истечение визы и отсутствие дальнейшего обучения, он остался в России и женился. В ноябре 2024 года суд оштрафовал его и выдворил за пределы РФ.
Обжаловав решение, Туэссу пытался сохранить семью, но Свердловский областной суд подтвердил выдворение, учитывая отсутствие совместных детей и проживание семьи в разных регионах. Родные Туэссу находятся в Бенине, сообщает свердловский облсуд.
Напомним, после пожара в Екатеринбурге мигрант-герой избежал депортации.