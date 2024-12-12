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Posted 12 декабря, 11:11

Published 12 декабря, 11:11

Modified 12 декабря, 11:13

Updated 12 декабря, 11:13

Из России выдворят отчисленного из екатеринбургского ВУЗа иностранного студента

Из России выдворят отчисленного из екатеринбургского ВУЗа иностранного студента

12 декабря 2024, 11:11
Фото: Изображение Midjourney.
Екатеринбургский суд выдворил из России бенинского студента, не покинувшего страну после отчисления.

Из России депортировали бенинского студента Миссигбето Родольф Туэссу, отчисленного из УрГЭУ.

В 2021 году Туэссу приехал по учебной визе, но вскоре был отчислен. Несмотря на истечение визы и отсутствие дальнейшего обучения, он остался в России и женился. В ноябре 2024 года суд оштрафовал его и выдворил за пределы РФ.

Обжаловав решение, Туэссу пытался сохранить семью, но Свердловский областной суд подтвердил выдворение, учитывая отсутствие совместных детей и проживание семьи в разных регионах. Родные Туэссу находятся в Бенине, сообщает свердловский облсуд.

Напомним, после пожара в Екатеринбурге мигрант-герой избежал депортации.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Суд#Студент#Екатеринбург
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