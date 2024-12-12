Из России выдворят отчисленного из екатеринбургского ВУЗа иностранного студента

В 2021 году Туэссу приехал по учебной визе, но вскоре был отчислен. Несмотря на истечение визы и отсутствие дальнейшего обучения, он остался в России и женился. В ноябре 2024 года суд оштрафовал его и выдворил за пределы РФ.