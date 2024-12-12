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Posted 12 декабря, 10:24

Published 12 декабря, 10:24

Modified 12 декабря, 10:24

Updated 12 декабря, 10:24

Известны подробности о мужчине и девушке, которых нашли мертвыми в Екатеринбурге

Известны подробности о мужчине и девушке, которых нашли мертвыми в Екатеринбурге

12 декабря 2024, 10:24
Фото: 1MI.
Стали известны подробности о 33-летнем мужчине и 32-летней девушке, которых нашли мертвыми в закрытой квартире.

По словам родственников, погибшие были из Нижнего Новгорода. Мужчина имел судимость за кражи, а после освобождения отправился на СВО. В Екатеринбурге он лечился после ранения, пишет Е1.

Девушка приехала в уральскую столицу к нему в гости. Молодые люди сняли квартиру, которая сдавалась посуточно. Мать мужчины рассказала, что его знакомая раньше сидела за распространение наркотиков. Отношения у них начались недавно.

У девушки осталась в Нижнем Новгороде дочь, однако родственники сообщили, что она ее не видела более 14 лет. Сейчас девочке 16 лет.

Напомним, пару обнаружили мертвыми 7 декабря 2024 года.

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