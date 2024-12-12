«Картой в карму не засчитывается»: тагильчане жалуются на оплату проезда в транспорте

Posted 12 декабря, 09:36
Published 12 декабря, 09:36
Modified 12 декабря, 09:38
Updated 12 декабря, 09:38
Ни для кого не секрет, что жители Нижнего Тагила жалуются на проблемы с общественным транспортом. По словам местных жителей, остановки постоянно переполнены желающими уехать по своим делам, а ожидание в очередях на автобус может затягиваться до часа. Также тагильчане рассказывают, что порой водители автобусов и маршрутного такси в упор игнорируют их, проезжая мимо остановки. Многие жители Нижнего Тагила сталкиваются не только с неудобствами, но и с хамством от шоферов.
Кроме всего прочего, буквально в начале декабря в работе безналичной оплаты проезда произошел массовый сбой. Однако, по словам местных жителей, это далеко не единственная проблема, касающаяся оплаты.
В последнее время все чаще происходят ситуации, когда при оплате проезда с помощью банковской карты с жителей Тагила списывают двойную сумму. Вместо ожидаемых 28 рублей приходится платить 56. Не все пассажиры сразу замечают это.
В 10 трамвае с меня два раза списали оплату по карте. Заметила это, когда уже была дома. Через 3 дня деньги вернули обратно, — рассказывает о проблемах с оплатой Екатерина.
Если такой сбой происходит часто, то у всех ли возвращается сумма — неизвестно. Если рассуждать логически, то таких людей может быть примерно сто человек, и с каждого по 28 рублей — это уже значительная сумма.
Кроме того, что оплата проходит два раза, вместо одного, жители Нижнего Тагила сталкиваются с ошибкой при оплате по терминалу. При этом карта не является заблокированной, на ней есть денежные средства. В связи с этим проезд приходится оплачивать наличными деньгами, если они есть. Либо просить рядом сидящих пассажиров внести оплату за тебя.
Два раза было такое, что оплата не проходила совсем, то есть с картой все в порядке, а в автобусе она не проходила. За меня оплачивали молодые люди незнакомые, — делится своим опытом с редакцией TagilCity.ru тагильчанка Марина.
В определенных ситуациях, хотя оплата не проходит в автобусе, спустя некоторое время с карты пассажира списывается необходимая сумма в размере 28 рублей.
Была ситуация, когда у меня были деньги на карте, но по какой-то причине они за билет не списались. Зато их сняли через два дня, — рассказывает Екатерина.
Руководство тагильского общественного транспорта утверждает, что это лишь небольшие технические проблемы, которые с той же вероятностью могут возникнуть в любой сфере. Также директор «Тагильского трамвая» отрицает массовость транспортной проблемы.
Как и любая техника, работающая на программном обеспечении, бывают технические неисправности, но массовой проблемы нет, — комментирует редакции TagilCity.ru сложившуюся ситуацию директор МУП «Тагильский трамвай», Игорь Темнов.
В один и тот же день первая поездка может пройти гладко, а вторая, даже по тому же маршруту, может быть омрачена проблемами. Одна из жительниц Тагила поделилась историей о том, как ее карта оказалась в таинственном списке «стоп». Водитель отказался продолжать поездку, хотя проблема была связана с работой терминала, а не с картой.
Однажды я оплатила проезд, карточка «пикнула». На обратном пути карта почему-то заблокировалась, но деньги на ней были. Водитель сказал, что карта в стоп-листе и меня высадили из автобуса, так как наличных у меня не было. В магазинах оплата по той же карте проходит, — делится своей историей Таисия.
Муниципалитет сообщает, что карты тагильчан не могут попадать в стоп-лист. Скорее всего, проблема в работе терминалов безналичной оплаты.
Люди могут путать стоп-лист с проблемой терминалов, — дает пояснение к происходящему Игорь Темнов, директор МУП «Тагильский трамвай».
Как сообщают жители Нижнего Тагила, водители автобусов очень неохотно принимают оплату картой. По некоторым причинам просьба оплатить поездку с помощью терминала вызывает у них сильное раздражение.
В автобусе ехала утром. Водитель спрашивает: «картой?». Я говорю: «да». На что был вопрос почему не наличными. Я сказала, что картой пользуюсь. Водитель и говорит «надоели со своими картами». Еще и два раза оплату взял! — сообщает о работе тагильского водителя Ирина.
Некоторые работники общественного транспорта категорически настаивают на том, чтобы оплата производилась исключительно наличными, и не принимают другие способы оплаты. Один из водителей в качестве аргумента за наличные отметил «плюс к карме».
У меня был случай с 32 автобусом. Водитель отказывался брать оплату картой, говорил, что в карму не засчитывается, а если буду мелочью платить, то в карму засчитается. Я до сих пор вспоминаю и думаю об этой ситуации, — рассказывает редакции TagilCity.ru местная жительница Юлия.
Юлия, жительница Тагила, выдвигает предположение о том, что причина такого поведения водителя может быть связана с удержанием процента от заработной платы водителя.