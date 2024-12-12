«Картой в карму не засчитывается»: тагильчане жалуются на оплату проезда в транспорте

Ни для кого не секрет, что жители Нижнего Тагила жалуются на проблемы с общественным транспортом. По словам местных жителей, остановки постоянно переполнены желающими уехать по своим делам, а ожидание в очередях на автобус может затягиваться до часа. Также тагильчане рассказывают, что порой водители автобусов и маршрутного такси в упор игнорируют их, проезжая мимо остановки. Многие жители Нижнего Тагила сталкиваются не только с неудобствами, но и с хамством от шоферов.