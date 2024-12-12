Крупный снегопад прогнозируется в Свердловской области

Posted 12 декабря, 06:29
Published 12 декабря, 06:29
Modified 12 декабря, 06:31
Updated 12 декабря, 06:31
Осадки начнутся в пятницу. За день прогнозируется до 15 миллиметров снежного покрова, рассказал уральский специалист по метеорологии в своем Telegram-канале.
12 декабря в регионе потеплеет до -5… 0 градусов. Утром 14 декабря возможно понижение температуры. В связи с погодными условиями местным жителям рекомендуется одеваться тепло и носить непромокаемую обувь.
Напомним, 12 декабря 2024 года в Свердловской области местами возможны порывы ураганного ветра, которые достигнут 22 метров.