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Posted 12 декабря, 06:29

Published 12 декабря, 06:29

Modified 12 декабря, 06:31

Updated 12 декабря, 06:31

Крупный снегопад прогнозируется в Свердловской области

Крупный снегопад прогнозируется в Свердловской области

12 декабря 2024, 06:29
Фото: 1MI.
Синоптик Алексей Пулин рассказал о снегопаде и похолодании в Свердловской области, которые прогнозируются в пятницу и в выходные 13–15 декабря 2024 года.

Осадки начнутся в пятницу. За день прогнозируется до 15 миллиметров снежного покрова, рассказал уральский специалист по метеорологии в своем Telegram-канале.

12 декабря в регионе потеплеет до -5… 0 градусов. Утром 14 декабря возможно понижение температуры. В связи с погодными условиями местным жителям рекомендуется одеваться тепло и носить непромокаемую обувь.

Напомним, 12 декабря 2024 года в Свердловской области местами возможны порывы ураганного ветра, которые достигнут 22 метров.

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