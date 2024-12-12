LIFE doc выпустил фильм про историю отношений РФ и ОАЭ

Posted 12 декабря, 12:53
Published 12 декабря, 12:53
Modified 12 декабря, 12:55
Updated 12 декабря, 12:55
Проект был реализован при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
ОАЭ обрели независимость от Великобритании в 1971 году, и сразу после этого СССР установил с ними дипломатические отношения. Сегодня Эмираты являются крупнейшим торговым партнером России в арабском мире с товарооборотом, превысившим 11 миллиардов долларов.
Эльмира Имамкулиева, востоковед и руководитель НИУ ВШЭ, отметила, что Эмираты демонстрируют, как можно стремительно стать мировым центром торговли, технологий и культуры после получения независимости.
Наджибулло Джаббори, представитель Российского экспортного центра в ОАЭ, подчеркнул, что, несмотря на внешнеполитические трудности, Эмираты остаются важным партнером для России среди арабских стран. Он добавил, что ОАЭ стали крупным хабом и для российского бизнеса.
Культурное сотрудничество также занимает важное место. Фильм показывает такие проекты, как участие России в Неделе всемирного наследия ЮНЕСКО в Шардже. Также показано то, насколько популярны российские мультфильмы в ОАЭ.
Обе страны акцентируют внимание на развитии технологий и космических исследований. В фильме рассказывается о запуске спутников ОАЭ с космодрома Восточный и о вкладе российской науки в космическую программу Эмиратов. Эльмира Имамкулиева подчеркнула, что ОАЭ — это страна, вкладывающая в передовые технологии и смотрящая в будущее.
Туризм, технологическое развитие и взаимное уважение к культуре друг друга создают основу для конструктивного диалога между Россией и Эмиратами, обмена знаниями и совместного прогресса.