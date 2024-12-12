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Posted 12 декабря, 12:53

Published 12 декабря, 12:53

Modified 12 декабря, 12:55

Updated 12 декабря, 12:55

LIFE doc выпустил фильм про историю отношений РФ и ОАЭ

LIFE doc выпустил фильм про историю отношений РФ и ОАЭ

12 декабря 2024, 12:53
Фото: LIFE doc.
Редакция LIFE doc представила документальный фильм, посвященный развитию российско-эмиратских отношений. Эта картина, входящая в серию «Новый мир», показывает, как две страны, несмотря на разницу в климате, истории и традициях, выстраивают экономические, культурные и технологические связи.

Проект был реализован при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

ОАЭ обрели независимость от Великобритании в 1971 году, и сразу после этого СССР установил с ними дипломатические отношения. Сегодня Эмираты являются крупнейшим торговым партнером России в арабском мире с товарооборотом, превысившим 11 миллиардов долларов.

Эльмира Имамкулиева, востоковед и руководитель НИУ ВШЭ, отметила, что Эмираты демонстрируют, как можно стремительно стать мировым центром торговли, технологий и культуры после получения независимости.

Наджибулло Джаббори, представитель Российского экспортного центра в ОАЭ, подчеркнул, что, несмотря на внешнеполитические трудности, Эмираты остаются важным партнером для России среди арабских стран. Он добавил, что ОАЭ стали крупным хабом и для российского бизнеса.

Культурное сотрудничество также занимает важное место. Фильм показывает такие проекты, как участие России в Неделе всемирного наследия ЮНЕСКО в Шардже. Также показано то, насколько популярны российские мультфильмы в ОАЭ.

Обе страны акцентируют внимание на развитии технологий и космических исследований. В фильме рассказывается о запуске спутников ОАЭ с космодрома Восточный и о вкладе российской науки в космическую программу Эмиратов. Эльмира Имамкулиева подчеркнула, что ОАЭ — это страна, вкладывающая в передовые технологии и смотрящая в будущее.

Туризм, технологическое развитие и взаимное уважение к культуре друг друга создают основу для конструктивного диалога между Россией и Эмиратами, обмена знаниями и совместного прогресса.

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