LIFE doc выпустил фильм про историю отношений РФ и ОАЭ

Обе страны акцентируют внимание на развитии технологий и космических исследований. В фильме рассказывается о запуске спутников ОАЭ с космодрома Восточный и о вкладе российской науки в космическую программу Эмиратов. Эльмира Имамкулиева подчеркнула, что ОАЭ — это страна, вкладывающая в передовые технологии и смотрящая в будущее.