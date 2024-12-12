Мужчина в Краснотурьинске чуть не отдал деньги мошенникам

Posted 12 декабря, 06:58
Published 12 декабря, 06:58
Modified 12 декабря, 07:00
Updated 12 декабря, 07:00
Мужчине в мессенджере позвонил неизвестный и представился сотрудником спецслужб. Выполняя его инструкции, горожанин сел с документами в свой автомобиль и закрыл двери, при этом продолжая разговор с мошенником, рассказали в пресс-службе региональных судебных приставов.
Два младших брата свердловчанина уговаривали его открыть двери, однако родственник их игнорировал. В какой-то момент к ним подошел сотрудник службы приставов. Он убедил мужчину открыть машину и дать ему телефон. Собеседник во время диалога требовал отдать телефон обратно владельцу.
Сотрудник ведомства отключил звонок и объяснил горожанину, что это был мошенник. Также он попросил одного из братьев быть рядом с ним, так как аферисты настойчивы и могут звонить еще несколько раз.
Напомним, у двух жителей Серова были взломаны мошенниками аккаунты на «Госуслугах».