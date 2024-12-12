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Posted 12 декабря, 06:58

Published 12 декабря, 06:58

Modified 12 декабря, 07:00

Updated 12 декабря, 07:00

Мужчина в Краснотурьинске чуть не отдал деньги мошенникам

Мужчина в Краснотурьинске чуть не отдал деньги мошенникам

12 декабря 2024, 06:58
Фото: 1MI.
Житель Краснотурьинска поверил мошенникам и чуть не отдал им деньги.

Мужчине в мессенджере позвонил неизвестный и представился сотрудником спецслужб. Выполняя его инструкции, горожанин сел с документами в свой автомобиль и закрыл двери, при этом продолжая разговор с мошенником, рассказали в пресс-службе региональных судебных приставов.

Два младших брата свердловчанина уговаривали его открыть двери, однако родственник их игнорировал. В какой-то момент к ним подошел сотрудник службы приставов. Он убедил мужчину открыть машину и дать ему телефон. Собеседник во время диалога требовал отдать телефон обратно владельцу.

Сотрудник ведомства отключил звонок и объяснил горожанину, что это был мошенник. Также он попросил одного из братьев быть рядом с ним, так как аферисты настойчивы и могут звонить еще несколько раз.

Напомним, у двух жителей Серова были взломаны мошенниками аккаунты на «Госуслугах».

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