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Posted 12 декабря, 11:50

Published 12 декабря, 11:50

Modified 12 декабря, 11:50

Updated 12 декабря, 11:50

На мужчину в Екатеринбурге напала стая собак

На мужчину в Екатеринбурге напала стая собак

12 декабря 2024, 11:50
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге стая собак напала на местного жителя во Втузгородке.

По словам очевидицы, екатеринбуржец гулял на улице со своей собакой. Его окружили бродячие псы и напали на него. Мужчине пришлось отбиваться от них, пишет ЕАН.

Одна из местных жительниц рассказала, что эта стая атакует микрорайон на протяжении нескольких лет. Другая горожанка отметила, что люди боятся из-за них выходить на улицу.

Напомним, стая бродячих собак разгуливает на Вагонке в Нижнем Тагиле. Известно, что животные несколько раз нападали на людей.

Жители Нижнего Тагила опасаются выходить на улицу из-за бездомных собак
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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Бродячие собаки#Нападение#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент#Местные жители
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