Некоторые жители Свердловской области получат в декабре двойную пенсию

Posted 12 декабря, 14:55
Published 12 декабря, 14:55
Modified 12 декабря, 14:57
Updated 12 декабря, 14:57
В последний месяц года в Свердловской области, как и в остальных регионах России, некоторым гражданам пенсионного возраста положено две пенсии.
Причем, отмечает депутат нижней палаты парламента Светлана Бессараб, вторая выплата будет уже проиндексирована в соответствии с решением правительства на 7,3%.
Речь идет о тех пенсионерах, которые получают свои пенсии в начале календарного месяца с 3 по 8 число. Поскольку в январе 2025 года эти дни будут нерабочими, пожилые граждане получат январскую выплату в декабре 2024-го, пишет издание «Аргументы и Факты».
Остальные же пенсионеры получат январские пенсии по графику в те же числа, что получали и ранее.
Ранее сообщалось, на какую минимальную пенсию могут рассчитывать жители Свердловской области и Нижнего Тагила.