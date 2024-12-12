Некоторые жители Свердловской области получат в декабре двойную пенсию

Речь идет о тех пенсионерах, которые получают свои пенсии в начале календарного месяца с 3 по 8 число. Поскольку в январе 2025 года эти дни будут нерабочими, пожилые граждане получат январскую выплату в декабре 2024-го, пишет издание «Аргументы и Факты».