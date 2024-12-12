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Posted 12 декабря, 14:55

Published 12 декабря, 14:55

Modified 12 декабря, 14:57

Updated 12 декабря, 14:57

Некоторым пенсионерам в Свердловской области в декабре положена двойная пенсия

Некоторые жители Свердловской области получат в декабре двойную пенсию

12 декабря 2024, 14:55
Фото: 1MI.

Некоторым пенсионерам в Свердловской области в декабре положена двойная пенсия

В декабре некоторые пенсионеры Свердловской области могут рассчитывать на две пенсии. Вторая выплата будет увеличенной.

В последний месяц года в Свердловской области, как и в остальных регионах России, некоторым гражданам пенсионного возраста положено две пенсии.

Причем, отмечает депутат нижней палаты парламента Светлана Бессараб, вторая выплата будет уже проиндексирована в соответствии с решением правительства на 7,3%.

Речь идет о тех пенсионерах, которые получают свои пенсии в начале календарного месяца с 3 по 8 число. Поскольку в январе 2025 года эти дни будут нерабочими, пожилые граждане получат январскую выплату в декабре 2024-го, пишет издание «Аргументы и Факты».

Остальные же пенсионеры получат январские пенсии по графику в те же числа, что получали и ранее.

Ранее сообщалось, на какую минимальную пенсию могут рассчитывать жители Свердловской области и Нижнего Тагила.

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#Александра Никитская#Общество#Свердловская область#Пенсионеры#Пенсия#Выплаты#Пособия#Повышенная пенсия#Екатеринбург
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