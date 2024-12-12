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Posted 12 декабря, 17:03

Published 12 декабря, 17:03

Modified 12 декабря, 17:05

Updated 12 декабря, 17:05

Неправильный ремонт, обдираловка в тагильских автобусах, индекс оливье и привидение

Неправильный ремонт, обдираловка в тагильских автобусах, индекс оливье и привидение

12 декабря 2024, 17:03
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
УСМ отсудил у «Управатодора» 30 млн рублей за ремонт Южного объезда в Тагиле. В городских автобусах при оплате картой деньги списываются дважды. Индекс оливье за год вырос на 50%. В сельском ДК приезжие экстрасенсы искали привидение. На Свердловскую область идет снегопад. Итоги за 12 декабря.

30 млн рублей выплатит «Управтодор» тагильскому подрядчику «Уралстроймонтаж». Иск касался ремонта печально известного Южного объезда, который УСМ не доделал. Впоследствии на данном участке дороги появились ямы и трещины. Однако представители УСМ смогли доказать, что частично ремонт все же был проведен, а асфальт быстро пришел в негодность из-за неправильно выбранного вида работ.

Управтодор заплатит 30 млн ООО «УСМ» из Нижнего Тагила за неправильный ремонт
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Тагильчане пожаловались, что при оплате картой в автобусе или маршрутке терминалы нередко списывают деньги дважды. Это еще один камень в огород местных перевозчиков, на работу которых у горожан очень много нареканий: транспорт ходит не по расписанию, игнорирует людей на остановках, а водители откровенно хамят.

«Картой в карму не засчитывается»: тагильчане жалуются на оплату проезда в транспорте
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Редакция TagilCity.ru посчитала, во сколько обойдется в 2024 году «Оливье» жителям Нижнего Тагила. Вывод неутешителен: индекс самого популярного в России салата за год подрос почти на 50%. если перед прошлым Новым годом самый дешевый набор продуктов для «Оливье» стоил 359 рублей, то в этом году — уже 583 рубля.

Индекс «Оливье»: более чем на 50% подорожал за год новогодний салат в Нижнем Тагиле
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В село Ново-Павловское под Нижним Тагилом в четверг, 12 декабря, приехали братья-экстрасенсы Шепс. Участники популярного шоу на ТНТ искали в местном доме культуры привидение, которое якобы не дает покоя жителям после самоубийства директора ДК по прозвищу Баян Баяныч.

Братья-экстрасенсы Шепс ищут в селе под Тагилом привидение
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На Свердловскую область надвигается снегопад. Непогода накроет регион в пятницу, осадки в виде снега также прогнозируются в субботу и воскресенье. Температура воздуха также немного понизится, поэтому синоптики советуют уральцам одеваться потеплее и носить непромокаемую обувь.

Крупный снегопад прогнозируется в Свердловской области
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