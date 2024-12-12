Неправильный ремонт, обдираловка в тагильских автобусах, индекс оливье и привидение

Posted 12 декабря, 17:03
Published 12 декабря, 17:03
Modified 12 декабря, 17:05
Updated 12 декабря, 17:05
30 млн рублей выплатит «Управтодор» тагильскому подрядчику «Уралстроймонтаж». Иск касался ремонта печально известного Южного объезда, который УСМ не доделал. Впоследствии на данном участке дороги появились ямы и трещины. Однако представители УСМ смогли доказать, что частично ремонт все же был проведен, а асфальт быстро пришел в негодность из-за неправильно выбранного вида работ.
Тагильчане пожаловались, что при оплате картой в автобусе или маршрутке терминалы нередко списывают деньги дважды. Это еще один камень в огород местных перевозчиков, на работу которых у горожан очень много нареканий: транспорт ходит не по расписанию, игнорирует людей на остановках, а водители откровенно хамят.
Редакция TagilCity.ru посчитала, во сколько обойдется в 2024 году «Оливье» жителям Нижнего Тагила. Вывод неутешителен: индекс самого популярного в России салата за год подрос почти на 50%. если перед прошлым Новым годом самый дешевый набор продуктов для «Оливье» стоил 359 рублей, то в этом году — уже 583 рубля.
В село Ново-Павловское под Нижним Тагилом в четверг, 12 декабря, приехали братья-экстрасенсы Шепс. Участники популярного шоу на ТНТ искали в местном доме культуры привидение, которое якобы не дает покоя жителям после самоубийства директора ДК по прозвищу Баян Баяныч.
На Свердловскую область надвигается снегопад. Непогода накроет регион в пятницу, осадки в виде снега также прогнозируются в субботу и воскресенье. Температура воздуха также немного понизится, поэтому синоптики советуют уральцам одеваться потеплее и носить непромокаемую обувь.