Неправильный ремонт, обдираловка в тагильских автобусах, индекс оливье и привидение

Тагильчане пожаловались, что при оплате картой в автобусе или маршрутке терминалы нередко списывают деньги дважды. Это еще один камень в огород местных перевозчиков, на работу которых у горожан очень много нареканий: транспорт ходит не по расписанию, игнорирует людей на остановках, а водители откровенно хамят.