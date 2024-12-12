Одна из полос Пермского тракта полностью встала из-за ДТП

Posted 12 декабря, 15:39
Published 12 декабря, 15:39
Modified 12 декабря, 15:41
Updated 12 декабря, 15:41
Дорожный инцидент произошел на 290 км Пермского тракта вечером в четверг, 12 декабря, проинформировал «Уралуправтодор».
В результате движение по полосе в сторону Екатеринбурга перекрыто. В сторону Перми проехать можно. Дорожники напомнили автомобилистам о необходимости соблюдать скоростные ограничения и дистанцию.
В Екатеринбурге огромную пробку спровоцировал водитель без опыта — машины не могли разъехаться три часа.