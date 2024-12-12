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Posted 12 декабря, 15:39

Published 12 декабря, 15:39

Modified 12 декабря, 15:41

Updated 12 декабря, 15:41

Пермский тракт перекрыли из-за дорожной аварии

Одна из полос Пермского тракта полностью встала из-за ДТП

12 декабря 2024, 15:39
Фото: 1MI.

Пермский тракт перекрыли из-за дорожной аварии

Дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано на Пермском тракте. Полоса, по которой автомобилисты движутся из Перми в Екатеринбург, перекрыта.

Дорожный инцидент произошел на 290 км Пермского тракта вечером в четверг, 12 декабря, проинформировал «Уралуправтодор».

В результате движение по полосе в сторону Екатеринбурга перекрыто. В сторону Перми проехать можно. Дорожники напомнили автомобилистам о необходимости соблюдать скоростные ограничения и дистанцию.

В Екатеринбурге огромную пробку спровоцировал водитель без опыта — машины не могли разъехаться три часа.

В Екатеринбурге трамваи встали в огромную пробку из-за ДТП
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#Дарья Бобровицкая#ДТП#Пробка#Екатеринбург#Перекрытие дороги#Пермский тракт#Уралуправтодор#Полоса движения
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