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Posted 12 декабря, 05:57

Published 12 декабря, 05:57

Modified 12 декабря, 05:59

Updated 12 декабря, 05:59

Огурцы и помидоры снова подорожали в Свердловской области

Огурцы и помидоры снова подорожали в Свердловской области

12 декабря 2024, 05:57
Фото: 1MI.
В Свердловской области снова поднялись цены на огурцы и помидоры с начала декабря 2024 года.

Так, с начала месяца цена за килограмм огурцов поднялась с 90 рублей до 200 рублей. Помидоры подорожали на 63%, картофель на 45%, а куриная продукция и лук на 22%, рассказал Е1 предприниматель Александр Афанасьев.

Кроме того, стало стоить дороже и подсолнечное масло. Его стоимость выросла на 8%.

Напомним, в России увеличилась стоимость красной икры на 44%. Этот показатель стал самым высоким на протяжении последних нескольких лет.

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