Огурцы и помидоры снова подорожали в Свердловской области

Posted 12 декабря, 05:57
Published 12 декабря, 05:57
Modified 12 декабря, 05:59
Updated 12 декабря, 05:59
Так, с начала месяца цена за килограмм огурцов поднялась с 90 рублей до 200 рублей. Помидоры подорожали на 63%, картофель на 45%, а куриная продукция и лук на 22%, рассказал Е1 предприниматель Александр Афанасьев.
Кроме того, стало стоить дороже и подсолнечное масло. Его стоимость выросла на 8%.
Напомним, в России увеличилась стоимость красной икры на 44%. Этот показатель стал самым высоким на протяжении последних нескольких лет.