tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 декабря, 10:46

Published 12 декабря, 10:46

Modified 23 декабря, 11:05

Updated 23 декабря, 11:05

Около 30% обращений к врачу не требуют очного визита, — статистика СОГАЗа

Около 30% обращений к врачу не требуют очного визита, — статистика СОГАЗа

12 декабря 2024, 10:46
Фото: СОГАЗ.
Реклама. АО «СОГАЗ», ИНН 7731451749. erid: LjN8KRuCp
О развитии онлайн-медицины рассказала заместитель Председателя Правления СОГАЗа Татьяна Тамгина на круглом столе, организованном Торгово-промышленной палатой Российской Федерации в рамках «Российской Недели Здравоохранения — 2024».

Все больше случаев оказание медицинской помощи начинаются с телемедицинской консультации. Врачи собственного сервиса онлайн-медицины СОГАЗа проводят более 100 тыс. консультаций в год для застрахованных по ДМС.

Статистика СОГАЗа свидетельствует, что до 30% обращений не требуют очного осмотра врачом. Из них 52% застрахованных достаточно одной консультации врача телемедицины для решения вопроса, 21% — сразу получают направления на анализы в лабораторию, а 27% — проходят курс лечения при сопровождении врача онлайн.

«Наши данные показывают, что уже сейчас 30% застрахованных отказываются от очной встречи с врачом в клинике в пользу консультации онлайн, и мы видим перспективы для дальнейшего роста числа таких консультаций. Статистика СОГАЗа совпадает с данными, которые привели другие участники круглого стола. Это подтверждает потребность в дальнейшем совершенствования законодательства для формирования оптимального цифрового клиентского пути. Такой подход отвечает интересам пациентов и делает качественную медицинскую помощь более доступной», — отметила Татьяна Тамгина.

Клиенты СОГАЗа высоко оценивают сервис онлайн-консультаций. По результатам регулярного опроса удовлетворенности, уровень NPS (индекс готовности рекомендовать) в части оказания телемедицинских услуг превышает 90%.

Среди ключевых преимуществ онлайн-медицины застрахованные называют возможность круглосуточного доступа к сервису, экономию времени на дорогу в клинику, высокий профессионализм консультирующих врачей, а также получение всех рекомендаций по итогам приема в личный кабинет в мобильном приложении.

Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году и является крупнейшим в России страховщиком федерального уровня. Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость компаний Группы подтверждены ведущими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика