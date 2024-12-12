ООО «БАС»: Поддержка эксплуатантов способствует развитию отрасли

Posted 12 декабря, 08:27
Published 12 декабря, 08:27
Modified 12 декабря, 08:27
Updated 12 декабря, 08:27
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) отмечает эффективность национального проекта, направленного на развитие производственной базы и технологий. Однако она также подчёркивает необходимость смещения фокуса внимания на рынок услуг как основной источник спроса, пишет newizv.ru.
По данным Росавиации, в стране работает 74 компании-эксплуатанта. Единственная доступная им мера поддержки — субсидирование летного часа. Но механизм реализации этой льготы требует доработки и распространения на более широкий список сценариев использования.
Генеральный директор ООО «БАС» Алексей Варятченко подчеркнул важность поддержки эксплуатантов, чтобы они могли предлагать услуги, отражающие эффективность использования беспилотников по сравнению с традиционными методами работы.
ООО «БАС» уже разработало и протестировало 20 наиболее востребованных сценариев и планирует добавить еще как минимум столько же в следующем году. К 2030 году их количество должно вырасти до 200. Беспилотники хорошо зарекомендовали себя в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и строительстве.
В ГТЛК отметили, что одним из социально значимых сценариев являются поисковые операции по спасению людей. Использование БПЛА позволяет сократить время поиска, что увеличивает шансы на спасение жизни.
Кроме того, беспилотники хорошо себя зарекомендовали для доставки малогабаритных грузов. По информации ГТЛК, этот вид доставки быстрее более чем в шесть раз и более чем в два раза дешевле традиционных методов. Применение БАС для мониторинга несанкционированных свалок также позволяет осуществлять регулярный контроль территорий полигонов, предотвращая угрозу окружающей среде.
Варятченко отметил, что главной проблемой рынка беспилотной авиации сегодня является отсутствие заказов. ООО «БАС», как эксплуатант, начинает предлагать услуги на основе стоимости дрона, но этот рынок еще не очень развит.
Профессиональное сообщество отрасли БАС подчеркивает, что Россия только начинает выводить на рынок новые услуги, и меры поддержки эксплуатантов необходимо расширять. Алексей Варятченко считает, что государственный гражданский заказ должен быть переформатирован с упором на услуги, которые станут определяющим фактором и в сфере производства БАС. Также важно сохранить и развивать льготный лизинг. Для отработки и расчёта цены на услуги, приемлемой как для заказчика, так и для эксплуатанта, потребуется время, в течение которого отечественных эксплуатантов необходимо поддерживать.