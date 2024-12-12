ООО «БАС»: Поддержка эксплуатантов способствует развитию отрасли

Профессиональное сообщество отрасли БАС подчеркивает, что Россия только начинает выводить на рынок новые услуги, и меры поддержки эксплуатантов необходимо расширять. Алексей Варятченко считает, что государственный гражданский заказ должен быть переформатирован с упором на услуги, которые станут определяющим фактором и в сфере производства БАС. Также важно сохранить и развивать льготный лизинг. Для отработки и расчёта цены на услуги, приемлемой как для заказчика, так и для эксплуатанта, потребуется время, в течение которого отечественных эксплуатантов необходимо поддерживать.