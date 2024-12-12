tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 декабря, 10:20

Published 12 декабря, 10:20

Modified 12 декабря, 10:22

Updated 12 декабря, 10:22

Пара мисок на погреб — воздух сухой и чистый всю зиму: овощи не гниют и не портятся

Пара мисок на погреб — воздух сухой и чистый всю зиму: овощи не гниют и не портятся

12 декабря 2024, 10:20
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Подвалы и погреба часто страдают от избытка влаги, из-за чего на стенах появляются плесень и грибок. И тут на помощь приходит хлористый кальций — недорогой, но эффективный осушитель воздуха.

Почему именно хлористый кальций

Хлористый кальций быстро впитывает влагу, превращаясь из порошка в солевой раствор. Его химическая структура позволяет молекулам воды быстро связываться с кальцием, превращая сухие гранулы в насыщенный раствор. Это делает его идеальным средством для влажных погребов и подвалов.

Как осушить погреб за один день — этот дедовский метод круче негашеной извести
Узнать подробнее

Как осушить погреб с помощью хлористого кальция?

Прежде чем начать, уберите все потенциальные источники влаги. Убедитесь, что вентиляция работает исправно. Разместите миски или контейнеры с хлористым кальцием в углах погреба. Проверьте их через две-три недели. Если кальций полностью растворился, пора заменить его новыми гранулами.

Чем опасно это вещество, и как с ним правильно работать?

Работая с хлористым кальцием, не пренебрегайте мерами безопасности — он может вызывать раздражение кожи и слизистых оболочек. Всегда используйте перчатки и защитные очки. Следите за тем, чтобы вещество не попало внутрь или на кожу, особенно если у вас есть аллергические реакции на соли.

Хлористый кальций навсегда поможет решить проблему сырости в вашем погребе и подвалеХлористый кальций навсегда поможет решить проблему сырости в вашем погребе и подвале
Хлористый кальций навсегда поможет решить проблему сырости в вашем погребе и подвале. Фото: Изображение Midjourney
Следует проводить нагрев хлористого кальция очень осторожно, ведь пары хлора оказывают негативное воздействие на организм, — также советуют эксперты портала «Стройка.ру».

Простой совет для безопасной утилизации использованного хлористого кальция — просто смыть его в канализацию большим количеством воды, поскольку он полностью растворим в воде.

Как часто нужно менять миски с хлористым кальцием в погребе?

Срок службы хлористого кальция в погребе зависит от уровня влажности. Обычно его хватает на 3-4 недели, но в особенно влажных условиях может понадобиться замена каждые 2 недели. Регулярно проверяйте состояние вещества: как только оно растворится, заменяйте.

Хлористый кальций можно использовать в любых помещениях, однако это вещество может вызывать коррозию металлов, так что избегайте контакта с металлическими поверхностями. Храните хлористый кальций в плотно закрытой упаковке в сухом месте, вдали от детей и животных.

Ранее эксперты также предложили осушить погреб с помощью негашеной извести.

Источник: stroyka.ru.

Накормили мышей «Дошираком» — забыли к нам дорогу: эффективный способ очистить дом
Узнать подробнее
Читайте также:
Плесень и сырость в погребе возьмите под контроль: простой метод с негашеной известьюЗимой вещи в квартире сушим только так: о влажности и запахе плесени давно забылиВ погребе влажно, как в бане: как избавиться от сырости и сохранить урожай
#Дарья Бобровицкая#Россия#Свердловская область#Безопасность#Плесень#Подвал#Грибок#Вентиляция#Погреб#Влажность#Дом и сад#КЦ#Негашеная известь#Хлористый кальций#Осушитель воздуха
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика