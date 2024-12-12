Пара мисок на погреб — воздух сухой и чистый всю зиму: овощи не гниют и не портятся

Posted 12 декабря, 10:20
Published 12 декабря, 10:20
Modified 12 декабря, 10:22
Updated 12 декабря, 10:22
Хлористый кальций быстро впитывает влагу, превращаясь из порошка в солевой раствор. Его химическая структура позволяет молекулам воды быстро связываться с кальцием, превращая сухие гранулы в насыщенный раствор. Это делает его идеальным средством для влажных погребов и подвалов.
Прежде чем начать, уберите все потенциальные источники влаги. Убедитесь, что вентиляция работает исправно. Разместите миски или контейнеры с хлористым кальцием в углах погреба. Проверьте их через две-три недели. Если кальций полностью растворился, пора заменить его новыми гранулами.
Работая с хлористым кальцием, не пренебрегайте мерами безопасности — он может вызывать раздражение кожи и слизистых оболочек. Всегда используйте перчатки и защитные очки. Следите за тем, чтобы вещество не попало внутрь или на кожу, особенно если у вас есть аллергические реакции на соли.
Следует проводить нагрев хлористого кальция очень осторожно, ведь пары хлора оказывают негативное воздействие на организм, — также советуют эксперты портала «Стройка.ру».
Простой совет для безопасной утилизации использованного хлористого кальция — просто смыть его в канализацию большим количеством воды, поскольку он полностью растворим в воде.
Срок службы хлористого кальция в погребе зависит от уровня влажности. Обычно его хватает на 3-4 недели, но в особенно влажных условиях может понадобиться замена каждые 2 недели. Регулярно проверяйте состояние вещества: как только оно растворится, заменяйте.
Хлористый кальций можно использовать в любых помещениях, однако это вещество может вызывать коррозию металлов, так что избегайте контакта с металлическими поверхностями. Храните хлористый кальций в плотно закрытой упаковке в сухом месте, вдали от детей и животных.
Ранее эксперты также предложили осушить погреб с помощью негашеной извести.
Источник: stroyka.ru.