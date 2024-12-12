Пара мисок на погреб — воздух сухой и чистый всю зиму: овощи не гниют и не портятся

Работая с хлористым кальцием, не пренебрегайте мерами безопасности — он может вызывать раздражение кожи и слизистых оболочек. Всегда используйте перчатки и защитные очки. Следите за тем, чтобы вещество не попало внутрь или на кожу, особенно если у вас есть аллергические реакции на соли.