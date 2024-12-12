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Posted 12 декабря, 04:18

Published 12 декабря, 04:18

Modified 12 декабря, 04:20

Updated 12 декабря, 04:20

Почетный педагог детского дома в Нижнем Тагиле скончалась на 94 году жизни

Почетный педагог детского дома в Нижнем Тагиле скончалась на 94 году жизни

12 декабря 2024, 04:18
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле умерла 93-летняя Анна Суровнева, имевшая звание почетного педагога детского дома №1.

В детском доме Суровнева оказалась в 1942 году в качестве воспитанницы. Позднее она пришла в это учреждение работать учительницей русского языка и литературы и за годы службы стала замдиректора по учебно-воспитательной работы, рассказали TagilCity.ru в похоронном доме «Реквием».

Фото: «Реквием»

Анна Суровнева неоднократно была награждена грамотами и благодарностями, а также ей присвоили звание почетного педагога. Кроме того, у нее был супруг, с которым они прожили 44 года, а также двое детей, четверо внуков и трое правнуков.

По словам родственников, Суровнева была доброй, отзывчивой и мудрой женщиной. Прощание с ней пройдет в «Реквиеме» 12 декабря 2024 года.

Напомним, 24 ноября 2024 года в Нижнем Тагиле скончался 74-летний подполковник МВД.

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