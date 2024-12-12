Предприниматель из Екатеринбурга исчез с 15 миллионами рублей на посевную кампанию

Коммерсант еще в 2022 году получил средства в размере 15 миллионов рублей от предприятия, которое оптом поставляет зерновые культуры. Эти средства мужчина должен был потратить на организацию посевной кампании на сельскохозяйственных полях в Челябинской области, сообщает издание URA.RU. Однако территории никто не засеял ни в 2022 году, ни позже.