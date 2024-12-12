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Posted 12 декабря, 10:32

Published 12 декабря, 10:32

Modified 12 декабря, 10:35

Updated 12 декабря, 10:35

Предприниматель из Екатеринбурга исчез с 15 миллионами рублей на посевную кампанию

Предприниматель из Екатеринбурга исчез с 15 миллионами рублей на посевную кампанию

12 декабря 2024, 10:32
Фото: 1MI.
В Свердловской области правоохранительные органы разыскивают предпринимателя, который пропал вместе с крупной суммой денег. 15 миллионов рублей были выделены предприятием на проведение посевной кампании в Челябинской области.

Правоохранительные органы разыскивают бизнесмена из Свердловской области, в отношении которого возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Коммерсант еще в 2022 году получил средства в размере 15 миллионов рублей от предприятия, которое оптом поставляет зерновые культуры. Эти средства мужчина должен был потратить на организацию посевной кампании на сельскохозяйственных полях в Челябинской области, сообщает издание URA.RU. Однако территории никто не засеял ни в 2022 году, ни позже.

Гражданин с крупной суммой денег просто исчез. Его поисками занимаются полицейские.

По статье о мошенничестве бизнесмену грозит срок до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о курьере из Екатеринбурга, который помогал мошенникам обманывать пенсионеров.

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#Александра Никитская#Общество#Свердловская область#Уголовное дело#Сельское хозяйство#Розыск#Уголовный розыск#Правоохранители#Екатеринбург
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