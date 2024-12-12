Предприниматель из Екатеринбурга исчез с 15 миллионами рублей на посевную кампанию

Posted 12 декабря, 10:32
Published 12 декабря, 10:32
Modified 12 декабря, 10:35
Updated 12 декабря, 10:35
Правоохранительные органы разыскивают бизнесмена из Свердловской области, в отношении которого возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Коммерсант еще в 2022 году получил средства в размере 15 миллионов рублей от предприятия, которое оптом поставляет зерновые культуры. Эти средства мужчина должен был потратить на организацию посевной кампании на сельскохозяйственных полях в Челябинской области, сообщает издание URA.RU. Однако территории никто не засеял ни в 2022 году, ни позже.
Гражданин с крупной суммой денег просто исчез. Его поисками занимаются полицейские.
По статье о мошенничестве бизнесмену грозит срок до 10 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось о курьере из Екатеринбурга, который помогал мошенникам обманывать пенсионеров.