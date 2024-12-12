Прокуратура Нижнего Тагила потребовала с водителя 100 тысяч за моральный ущерб в ДТП

Posted 12 декабря, 12:17
Published 12 декабря, 12:17
Modified 12 декабря, 12:19
Updated 12 декабря, 12:19
Сотрудники надзорного ведомства по соблюдению законодательства Нижнего Тагила потребовали с виновника ДТП компенсацию в размере 100 тысяч рублей.
Авария произошла в начале апреля 2024 года на одной из улиц Нижнего Тагила на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель Lada Vesta совершила наезд на 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по зебре. После ДТП женщина скрылась на автомобиле, сообщает региональное ведомство.
Ребенок получил синяки и ссадины, а также ушибы грудной клетки и другие травмы.
Надзорное ведомство Дзержинского района направило иск в суд для взыскания средств в связи с причинением потерпевшей морального вреда.
Дзержинский суд встал на сторону истца. Водитель автомобиля должна выплатить семье девочки 100 тысяч рублей.
Ранее прокуратура Екатеринбурга потребовала с работодателя покрыть задолженность перед своими сотрудниками в размере более 150 миллионов рублей.