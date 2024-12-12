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Posted 12 декабря, 12:17

Published 12 декабря, 12:17

Modified 12 декабря, 12:19

Updated 12 декабря, 12:19

Прокуратура Нижнего Тагила потребовала с водителя 100 тысяч за моральный ущерб в ДТП

Прокуратура Нижнего Тагила потребовала с водителя 100 тысяч за моральный ущерб в ДТП

12 декабря 2024, 12:17
Фото: 1MI.
В Свердловской области прокуроры добилась взыскания 100 тысяч рублей с виновницы ДТП, в котором травмы получил ребенок. Авария произошла в Нижнем Тагиле.

Сотрудники надзорного ведомства по соблюдению законодательства Нижнего Тагила потребовали с виновника ДТП компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

Авария произошла в начале апреля 2024 года на одной из улиц Нижнего Тагила на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель Lada Vesta совершила наезд на 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по зебре. После ДТП женщина скрылась на автомобиле, сообщает региональное ведомство.

Ребенок получил синяки и ссадины, а также ушибы грудной клетки и другие травмы.

Надзорное ведомство Дзержинского района направило иск в суд для взыскания средств в связи с причинением потерпевшей морального вреда.

Дзержинский суд встал на сторону истца. Водитель автомобиля должна выплатить семье девочки 100 тысяч рублей.

Ранее прокуратура Екатеринбурга потребовала с работодателя покрыть задолженность перед своими сотрудниками в размере более 150 миллионов рублей.

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