Прокуратура Нижнего Тагила потребовала с водителя 100 тысяч за моральный ущерб в ДТП

Авария произошла в начале апреля 2024 года на одной из улиц Нижнего Тагила на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель Lada Vesta совершила наезд на 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по зебре. После ДТП женщина скрылась на автомобиле, сообщает региональное ведомство.