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Posted 12 декабря, 18:33

Published 12 декабря, 18:33

Modified 12 декабря, 18:37

Updated 12 декабря, 18:37

Психолог объяснила, как новые увлечения помогают бороться со стрессом

Психолог объяснила, как новые увлечения помогают бороться со стрессом

12 декабря 2024, 18:33
Фото: 1MI.
В современном мире, где гаджеты стали неотъемлемой частью нашей жизни, вопросы о том, как сохранить гармоничное развитие ребёнка и взрослого, приобретают особую актуальность.

О том, почему важно выходить из дома, делать что-то руками и создавать нечто в настоящем, корреспонденту Общественной службы новостей рассказала психолог Дарья Дугенцова.

«Крупная и мелкая моторика очень важны для развития ребёнка, да и для взрослого человека в том числе. Новые увлечения и хобби в прямом смысле развивают наш мозг, ведь строятся новые нейронные связи. К сожалению, от гаджетов получить подобные результаты будет очень сложно», — уточнила она.

Дугенцова подчеркивает, что занятия на свежем воздухе особенно ценны, в особенности если речь идет о занятиях любимым делом на свежем воздухе.

«Это не только физическая активность, но и работа с эмоциями и настроением. Любые хобби не только помогают нашему главному органу, но и снимают тревожность, помогают выплескивать эмоции и, в принципе, борются со стрессом», — указала она.

Проблема чрезмерного увлечения гаджетами, особенно среди детей, вызывает у специалиста серьёзные опасения. Она уверена, что если ребёнок будет расти только с гаджетами и пренебрегать прогулками и активностями, то, скорее всего, вырастет антисоциальным человеком.

«Такой человек не будет уметь общаться, обслуживать себя, будет иметь заниженный интеллект, низкий словарный запас и так далее. Даже представить страшно, какое будущее его ждёт», — указала она.

Психолог призвала родителей и самих взрослых задуматься о том, как они проводят своё время и время своих детей.

«Каждый час, проведённый на природе, каждый новый навык, каждое увлечение — это шаг к более гармоничному и успешному будущему. Развивайте не только свои умения, но и помогайте детям раскрывать их потенциал вдали от экрана телефона и ноутбука», — подчеркнула она.

Дугенцова считает, что такие простые вещи, как прогулка, увлечение, хобби в реальном, а не виртуальном мире или время, проведённое за любимым занятием, — это не просто способ борьбы со скукой, а мощный инструмент для развития личности.

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