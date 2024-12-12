Психолог объяснила, как новые увлечения помогают бороться со стрессом

Posted 12 декабря, 18:33
Published 12 декабря, 18:33
Modified 12 декабря, 18:37
Updated 12 декабря, 18:37
О том, почему важно выходить из дома, делать что-то руками и создавать нечто в настоящем, корреспонденту Общественной службы новостей рассказала психолог Дарья Дугенцова.
«Крупная и мелкая моторика очень важны для развития ребёнка, да и для взрослого человека в том числе. Новые увлечения и хобби в прямом смысле развивают наш мозг, ведь строятся новые нейронные связи. К сожалению, от гаджетов получить подобные результаты будет очень сложно», — уточнила она.
Дугенцова подчеркивает, что занятия на свежем воздухе особенно ценны, в особенности если речь идет о занятиях любимым делом на свежем воздухе.
«Это не только физическая активность, но и работа с эмоциями и настроением. Любые хобби не только помогают нашему главному органу, но и снимают тревожность, помогают выплескивать эмоции и, в принципе, борются со стрессом», — указала она.
Проблема чрезмерного увлечения гаджетами, особенно среди детей, вызывает у специалиста серьёзные опасения. Она уверена, что если ребёнок будет расти только с гаджетами и пренебрегать прогулками и активностями, то, скорее всего, вырастет антисоциальным человеком.
«Такой человек не будет уметь общаться, обслуживать себя, будет иметь заниженный интеллект, низкий словарный запас и так далее. Даже представить страшно, какое будущее его ждёт», — указала она.
Психолог призвала родителей и самих взрослых задуматься о том, как они проводят своё время и время своих детей.
«Каждый час, проведённый на природе, каждый новый навык, каждое увлечение — это шаг к более гармоничному и успешному будущему. Развивайте не только свои умения, но и помогайте детям раскрывать их потенциал вдали от экрана телефона и ноутбука», — подчеркнула она.
Дугенцова считает, что такие простые вещи, как прогулка, увлечение, хобби в реальном, а не виртуальном мире или время, проведённое за любимым занятием, — это не просто способ борьбы со скукой, а мощный инструмент для развития личности.