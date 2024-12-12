Пьяная водитель автомобиля в Екатеринбурге влетела в автобус и в стену дома

Posted 12 декабря, 03:48
Published 12 декабря, 03:48
Modified 12 декабря, 03:50
Updated 12 декабря, 03:50
Женщина, управлявшая автомобилем, поворачивала вправо и не пропустила автобус №77, в результате чего произошло столкновение. После этого она влетела в стену здания, рассказали в пресс-службе автоинспекции Екатеринбурга.
Пострадавших нет. Екатеринбурженка в момент аварии была в нетрезвом состоянии.
Напомним, в Верхней Салде на перекрестке столкнулись две легковых машины. В результате случившегося ЧП пострадала пассажирка одной из машин.