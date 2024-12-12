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Posted 12 декабря, 03:48

Published 12 декабря, 03:48

Modified 12 декабря, 03:50

Updated 12 декабря, 03:50

Пьяная водитель автомобиля в Екатеринбурге влетела в автобус и в стену дома

Пьяная водитель автомобиля в Екатеринбурге влетела в автобус и в стену дома

12 декабря 2024, 03:48
Фото: Telegram-канал «Бандитский центр».
В Екатеринбурге водитель автомобиля Hyundai Creta столкнулась с автобусом, а затем влетела в стену дома. ДТП произошло на улице Малышева.

Женщина, управлявшая автомобилем, поворачивала вправо и не пропустила автобус №77, в результате чего произошло столкновение. После этого она влетела в стену здания, рассказали в пресс-службе автоинспекции Екатеринбурга.

Пострадавших нет. Екатеринбурженка в момент аварии была в нетрезвом состоянии.

Напомним, в Верхней Салде на перекрестке столкнулись две легковых машины. В результате случившегося ЧП пострадала пассажирка одной из машин.

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