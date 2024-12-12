Россияне выбрали теплоход символом новой банкноты в 1000 рублей

Posted 12 декабря, 10:49
Published 12 декабря, 10:49
Modified 12 декабря, 10:51
Updated 12 декабря, 10:51
Среди россиян был проведен опрос. Гражданам РФ предложили выбрать символ для новой банкноты номиналом в одну тысячу рублей.
Среди всех вариантов наибольшей популярностью у голосовавших стал скоростной пассажирский теплоход «Метеор». Он занял почетное первое место.
Новая банкнота появится в обороте среди населения в конце следующего года, сообщают РИА «Новости».
Напомним, новая пятитысячная купюра презентована в Екатеринбурге.