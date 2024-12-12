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Posted 12 декабря, 10:49

Published 12 декабря, 10:49

Modified 12 декабря, 10:51

Updated 12 декабря, 10:51

Россияне выбрали теплоход символом новой банкноты в 1000 рублей

Россияне выбрали теплоход символом новой банкноты в 1000 рублей

12 декабря 2024, 10:49
Фото: 1MI.
Символом новой банкноты в 1000 рублей может стать теплоход «Метеор».

Среди россиян был проведен опрос. Гражданам РФ предложили выбрать символ для новой банкноты номиналом в одну тысячу рублей.

Среди всех вариантов наибольшей популярностью у голосовавших стал скоростной пассажирский теплоход «Метеор». Он занял почетное первое место.

Новая банкнота появится в обороте среди населения в конце следующего года, сообщают РИА «Новости».

Напомним, новая пятитысячная купюра презентована в Екатеринбурге.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Деньги#Купюра#Голосование#Екатеринбург
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