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Posted 12 декабря, 15:55

Published 12 декабря, 15:55

Modified 20 декабря, 16:21

Updated 20 декабря, 16:21

«РЖД» и Wildberries будут развивать цифровые сервисы для пассажиров

«РЖД» и Wildberries будут развивать цифровые сервисы для пассажиров

12 декабря 2024, 15:55
Фото: 1MI.
12 декабря в Москве в рамках Пассажирского форума PRO//Движение ОАО «Российские железные дороги» и ООО «РВБ» (Wildberries) подписали соглашение о сотрудничестве.

Подписи под документом поставили заместитель генерального директора Иван Колесников и директор по связям с государственными органами Объединенной компании Wildberries и Russ Евгений Этин.

Основная цель заключенного соглашения — повышение эффективности деятельности сторон за счет применения современных технологических решений, а также развития и применения передовых цифровых продуктов и сервисов.

Так, стороны намерены развивать сотрудничество в сфере внутреннего и въездного туризма. С этой целью для повышения качества клиентских услуг компании планируют на платформе маркетплейса организовать продажу билетов на железнодорожный транспорт. Также планируется совместно популяризировать различные туристические продукты холдинга «РЖД» и другие небилетные железнодорожные сервисы (например, круизные поезда, сервис для бронирования отелей и экскурсий travel.rzd и т. д.).

«Мы стремимся максимально упростить доступ пассажиров к билетному контенту, сократить время на оформление проездных документов, расширить способы их оплаты. Соглашение о сотрудничестве с Wildberries предусматривает интеграцию цифрового сервиса по реализации железнодорожных билетов в цифровую платформу маркетплейса», — сказал Иван Колесников.

Взаимодействие с Wildberries планируется осуществлять через мультимодальную цифровую платформу «Инновационная мобильность». Интеграция будет происходить посредством API-подключения, билеты на поезда и сопутствующий контент пользователи маркетплейса смогут оформлять непосредственно через интерфейс Wildberries.

«Уверен, что соглашение будет способствовать развитию сервиса организации путешествий Wildberries Travel и расширению тех возможностей, которые предлагает пассажирам РЖД», — подчеркнул Евгений Этин.
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