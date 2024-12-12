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Posted 12 декабря, 08:20

Published 12 декабря, 08:20

Modified 12 декабря, 08:22

Updated 12 декабря, 08:22

Сообщник военкома-взяточника из Екатеринбурга пошел на сделку с силовиками

Сообщник военкома-взяточника из Екатеринбурга пошел на сделку с силовиками

12 декабря 2024, 08:20
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге сообщник взяточника Сергея Белоусова начал работать со следствием.

Ефим Белозеров, который является сообщником военкома-взяточника, начал сотрудничать со следствием. Ему придется выплатить крупный штраф. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник

Белозеров при активном участии в следственных мероприятиях останется на свободе и заплатит 100 тысяч рублей.

Официальных комментариев по данному делу пока нет.

Напомним, в Екатеринбурге руководитель сети супермаркетов пропускал товары за взятку.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Уголовное дело#Екатеринбург#Инцидент
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