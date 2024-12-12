Сообщник военкома-взяточника из Екатеринбурга пошел на сделку с силовиками

Posted 12 декабря, 08:20
Published 12 декабря, 08:20
Modified 12 декабря, 08:22
Updated 12 декабря, 08:22
Ефим Белозеров, который является сообщником военкома-взяточника, начал сотрудничать со следствием. Ему придется выплатить крупный штраф. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник
Белозеров при активном участии в следственных мероприятиях останется на свободе и заплатит 100 тысяч рублей.
Официальных комментариев по данному делу пока нет.
Напомним, в Екатеринбурге руководитель сети супермаркетов пропускал товары за взятку.