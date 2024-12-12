Управтодор заплатит 30 млн ООО «УСМ» из Нижнего Тагила за неправильный ремонт

Posted 12 декабря, 11:42
Published 12 декабря, 11:42
Modified 12 декабря, 11:44
Updated 12 декабря, 11:44
В апелляционном суде Свердловской области рассмотрена жалоба Управтодора региона в отношении подрядчика ООО «Уралстроймонтаж», который выполнял дорожные ремонтные работы на участке «Южный подъезд» в Нижнем Тагиле.
Во время ремонта полотна подрядчик не завершил работы, а на сделанном участке вскоре появились выбоины и трещины.
Однако суд решил, что ООО УСМ из Нижнего Тагила выполнило часть обязательств на сумму 30 миллионов рублей, а дорожное полотно начало разрушаться по вине заказчика, то есть, Управления автодорог, по причине неверного выбора вида ремонта, пишет «Правда УрФО».
Теперь Управтодор должен выплатить сумму подрядчику. Ранее такое же решение принял суд первой инстанции, тогда Управление решило оспорить его. Но безуспешно.
Ранее сообщалось о плане ремонта дорог в Нижнем Тагиле на 2025 год.