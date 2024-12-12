Управтодор заплатит 30 млн ООО «УСМ» из Нижнего Тагила за неправильный ремонт

Однако суд решил, что ООО УСМ из Нижнего Тагила выполнило часть обязательств на сумму 30 миллионов рублей, а дорожное полотно начало разрушаться по вине заказчика, то есть, Управления автодорог, по причине неверного выбора вида ремонта, пишет «Правда УрФО».