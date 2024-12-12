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Posted 12 декабря, 07:23

Published 12 декабря, 07:23

Modified 12 декабря, 07:25

Updated 12 декабря, 07:25

В Асбесте незаконно вырубили лес

В Асбесте незаконно вырубили лес

12 декабря 2024, 07:23
Фото: Изображение Midjourney.
В Асбесте незаконно вырубили ель и сосны.

Прокуратура возбудила дело о незаконной рубке леса в Асбесте.

В ходе проверки в ноябре этого года было установлено, что на Малышевском участке в квартале 88 незаконно срублено три дерева (сосны и ель). Ущерб от действий виновного оценивается более чем в 50 тысяч рублей. Участок не предоставлялся в пользование.

По факту происшествия проводится расследование и устанавливаются виновные, сообщает облпрокуратура.

Ранее в Первоуральске в лесу найден строительный мусор.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Уголовное дело#Лес#Природа#Екатеринбург#Инцидент
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