В Асбесте незаконно вырубили лес

В ходе проверки в ноябре этого года было установлено, что на Малышевском участке в квартале 88 незаконно срублено три дерева (сосны и ель). Ущерб от действий виновного оценивается более чем в 50 тысяч рублей. Участок не предоставлялся в пользование.