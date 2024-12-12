В Асбесте незаконно вырубили лес

Posted 12 декабря, 07:23
Published 12 декабря, 07:23
Modified 12 декабря, 07:25
Updated 12 декабря, 07:25
Прокуратура возбудила дело о незаконной рубке леса в Асбесте.
В ходе проверки в ноябре этого года было установлено, что на Малышевском участке в квартале 88 незаконно срублено три дерева (сосны и ель). Ущерб от действий виновного оценивается более чем в 50 тысяч рублей. Участок не предоставлялся в пользование.
По факту происшествия проводится расследование и устанавливаются виновные, сообщает облпрокуратура.
Ранее в Первоуральске в лесу найден строительный мусор.