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Posted 12 декабря, 14:16

Published 12 декабря, 14:16

Modified 12 декабря, 14:18

Updated 12 декабря, 14:18

В Березовском многодетную семью переселят из аварийного жилья вне очереди

В Березовском многодетную семью переселят из аварийного жилья вне очереди

12 декабря 2024, 14:16
Фото: Изображение Midjourney.
В Березовском многодетной семье дадут жилье без очереди из-за аварийного состояния их дома.

Прокуратура Березовского добилась внеочередного предоставления жилья многодетным свердловчанам. Они проживали в ветхом доме в поселке Ключевск.

В июле 2024 года дом признали аварийным, но семье не предоставили альтернативное жилье. Сейчас семья вынуждена снимать квартиру.

После обращения жильцов в прокуратуру им по решению суда предоставят жилье без очереди. Прокуратура контролирует выполнение решения суда, сообщает ведомство.

Напомним, пожилого жителя Красноуральска не хотят переселять из аварийного жилья.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Суд#Аварийное жилье#Недвижимость#Екатеринбург
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