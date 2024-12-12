В Березовском многодетную семью переселят из аварийного жилья вне очереди

Posted 12 декабря, 14:16
Published 12 декабря, 14:16
Modified 12 декабря, 14:18
Updated 12 декабря, 14:18
Прокуратура Березовского добилась внеочередного предоставления жилья многодетным свердловчанам. Они проживали в ветхом доме в поселке Ключевск.
В июле 2024 года дом признали аварийным, но семье не предоставили альтернативное жилье. Сейчас семья вынуждена снимать квартиру.
После обращения жильцов в прокуратуру им по решению суда предоставят жилье без очереди. Прокуратура контролирует выполнение решения суда, сообщает ведомство.
Напомним, пожилого жителя Красноуральска не хотят переселять из аварийного жилья.