В Челябинске неизвестный ворвался в детский сад

Posted 12 декабря, 06:45
Published 12 декабря, 06:45
Modified 12 декабря, 06:47
Updated 12 декабря, 06:47
ЧП 12 декабря произошло в детском саду №348. Неизвестный гражданин сумел перелезть через ограждение детского учреждения.
Затем неадекватный мужчина в состоянии опьянения начал выкрикивать нецензурные оскорбления и напал на воспитательницу. Педагог бросилась на защиту детей.
Нападавший нанес женщине несколько ударов. Нетрезвого мужчину задержали правоохранители, пишет Ural Mash. После инцидента педагога забрали в больницу для определения вреда, нанесенного здоровью.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге проверяется случай изнасилования школьницы одноклассником.