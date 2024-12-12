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Posted 12 декабря, 06:45

Published 12 декабря, 06:45

Modified 12 декабря, 06:47

Updated 12 декабря, 06:47

В Челябинске неизвестный ворвался в детский сад и избил воспитателя

В Челябинске неизвестный ворвался в детский сад

12 декабря 2024, 06:45
Фото: 1MI.

В Челябинске неизвестный ворвался в детский сад и избил воспитателя

В Челябинске в один из детских садов ворвался нетрезвый неизвестный мужчина. Он напал на воспитательницу.

ЧП 12 декабря произошло в детском саду №348. Неизвестный гражданин сумел перелезть через ограждение детского учреждения.

Затем неадекватный мужчина в состоянии опьянения начал выкрикивать нецензурные оскорбления и напал на воспитательницу. Педагог бросилась на защиту детей.

Нападавший нанес женщине несколько ударов. Нетрезвого мужчину задержали правоохранители, пишет Ural Mash. После инцидента педагога забрали в больницу для определения вреда, нанесенного здоровью.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге проверяется случай изнасилования школьницы одноклассником.

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#Александра Никитская#Дети#Нападение#Челябинск#ЧП#Екатеринбург#Инцидент#Детский сад
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