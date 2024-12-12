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Posted 12 декабря, 08:08

Published 12 декабря, 08:08

Modified 12 декабря, 08:10

Updated 12 декабря, 08:10

В Екатеринбурге мужчину приговорили к 7,5 годам строго режима за избиение знакомого

В Екатеринбурге мужчину приговорили к 7,5 годам строго режима за избиение знакомого

12 декабря 2024, 08:08
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге суд приговорил жителя Челябинской области к 7,5 годам строго режима за избиение знакомого. Пострадавший умер в больнице от полученных травм.

Орджоникидзевский суд Екатеринбурга огласил приговор уроженцу села Коелга Челябинской области по делу о причинении тяжкого вреда здоровью. Обвиняемый избил знакомого, после чего потерпевший умер.

Нападение произошло в начале марта 2024 года. Мужчина 1992 года рождения на Уралмаше распивал напитки со своей возлюбленной и знакомым. Девушка пожаловалась, что приятель приставал к ней.

Хозяин квартиры избил гостя, предположительно, бейсбольной битой, а также нанес ему удары кулаками. Пострадавшего увезли в больницу, но из-за осложнений, возникших после избиения, он умер в больнице спустя 20 дней, сообщает региональная прокуратура Свердловской области.

Обвиняемый вину не признал. Фигурант уголовного дела отрицает, что наносил удары оппоненту чем-то, кроме рук, и бил потерпевшего только по ногам и рукам. Мужчина считает, что смерть его знакомого наступила не от его действий.

Однако суд признал уроженца Коелги виновным. Приговор — 7,5 лет лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

Ранее житель Екатеринбурга получил 12 лет колонии за изнасилование шестилетнего ребенка.

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