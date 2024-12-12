В Екатеринбурге нашли поддельное сливочное масло

В Екатеринбурге на прилавках магазинов обнаружено сливочное масло, изготовленное ИП М. Ф. Мухамадеевым, в пробах которого сливки подменены растительными маслами. До этого ИП в октябре текущего года уже уличали в замене компонентов продукта более дешевыми растительными аналогами.