В Екатеринбурге нашли поддельное сливочное масло

Posted 12 декабря, 07:45
Published 12 декабря, 07:45
Modified 12 декабря, 07:47
Updated 12 декабря, 07:47
Во время проверки Уральское управление Федеральной службы ветконтроля, проводимой в Свердловской области в течение ноября 2024 года, были найдены молочные продукты, изготовленные с нарушениями.
В Екатеринбурге на прилавках магазинов обнаружено сливочное масло, изготовленное ИП М. Ф. Мухамадеевым, в пробах которого сливки подменены растительными маслами. До этого ИП в октябре текущего года уже уличали в замене компонентов продукта более дешевыми растительными аналогами.
Декларации, полученные предпринимателем сразу на 9 продуктов под разными названиями, признаны недействительными — эксперты выяснили, что лаборатория, где индивидуальный предприниматель получал документы, не имеет аккредитации. Речь идет о марках сливочного масла «Домашнее», «Белорусское благополучие», «Традиционное», также нарушения есть в образцах марок «Масло сладко-сливочное с вкусовыми компонентами», «Крестьянское», «Башкирское», «Масло топленое», сообщает Уральское управление Федеральной службы по ветнадзору.
Сведения о фальсификате внесены в список Росаккредитации.
Ранее специалисты Россельхознадзора пресекли попытку ввоза в Екатеринбург опасной мясной продукции без документов.