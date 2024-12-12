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Posted 12 декабря, 07:45

Published 12 декабря, 07:45

Modified 12 декабря, 07:47

Updated 12 декабря, 07:47

В Екатеринбурге нашли поддельное сливочное масло

В Екатеринбурге нашли поддельное сливочное масло

12 декабря 2024, 07:45
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге проверка Россельхознадзора выявила подделку среди молочных продуктов. В сливочном масле 9 образцов часть была заменена растительными компонентами.

Во время проверки Уральское управление Федеральной службы ветконтроля, проводимой в Свердловской области в течение ноября 2024 года, были найдены молочные продукты, изготовленные с нарушениями.

В Екатеринбурге на прилавках магазинов обнаружено сливочное масло, изготовленное ИП М. Ф. Мухамадеевым, в пробах которого сливки подменены растительными маслами. До этого ИП в октябре текущего года уже уличали в замене компонентов продукта более дешевыми растительными аналогами.

Декларации, полученные предпринимателем сразу на 9 продуктов под разными названиями, признаны недействительными — эксперты выяснили, что лаборатория, где индивидуальный предприниматель получал документы, не имеет аккредитации. Речь идет о марках сливочного масла «Домашнее», «Белорусское благополучие», «Традиционное», также нарушения есть в образцах марок «Масло сладко-сливочное с вкусовыми компонентами», «Крестьянское», «Башкирское», «Масло топленое», сообщает Уральское управление Федеральной службы по ветнадзору.

Сведения о фальсификате внесены в список Росаккредитации.

Ранее специалисты Россельхознадзора пресекли попытку ввоза в Екатеринбург опасной мясной продукции без документов.

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#Александра Никитская#Проверка#Еда#Продукты#Качество#Россельхознадзор#Екатеринбург
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